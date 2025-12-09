2028年「全英オープン」は19世紀以来の8月開催へ ロス五輪日程を考慮
「全英オープン」を主催するR＆Aは8日、2028年の全英オープン、「ISPSハンダシニアオープン」（全英シニア）、「AIG女子オープン」（全英）の3大会の日程を発表。夏季オリンピックのロサンゼルス大会との日程を考慮し、8月に行うことを発表した。全英オープンが8月に行われるのは、1893年以来となる。
【写真】全英女子で初優勝を果たした山下美夢有
第156回を迎える全英オープンは8月3?6日に開催。ISPSハンダシニアオープンは8月10?13日、AIG女子オープンは8月17?20日と3週連続で行われる。開催コースはいずれも未定。ロサンゼルス五輪は2028年7月14?30日に開催。ゴルフは男女ともにリビエラCC（カリフォルニア州）が舞台となる。
