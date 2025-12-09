Mrs. GREEN APPLEの公式SNSにて、若井滉斗にフォーカスした「GOOD DAY」の録音風景が公開され、注目を集めている。

■ネイビーのジャージ×デニムでギターを練習する若井滉斗

若井はネイビーのジャージトップスに白Tシャツ、デニムパンツを合わせたラフなスタイル。スポーティーながら、黒のエレキギターを構える姿は存在感抜群。黒のネイルがさりげないアクセントになり、集中して弾くたびに前髪がふわりと揺れる。

■大森元貴がそっと見守るシーンも

「コードが難しい」と苦戦しながらも、何度もトライする若井。中盤には大森元貴が背後から静かに見守る場面も映し出される。肩にそっと手を添える仕草からは、メンバーとしての信頼感とあたたかさが伝わる。

スタジオの柔らかな照明と、ふたりの落ち着いた雰囲気。音を探り続けるリアルな空気感がそのまま閉じ込められたような、貴重なショットとなっている。

ファンからは「ほんと若様って努力家」「尊敬しかない」「大森さんの曲に真剣に向き合うひろぱかっこいい」「こうやって素敵な楽曲になるのね」「見守るもっくん優しすぎ」「途中で覗きに来るのも愛だね」「妥協なく取り組んでくれてありがとう」など、温かい声が多数寄せられている。

■若井滉斗「GOOD DAY」MVオフショット

■MVには鈴木亮平＆綾瀬はるか＆浜辺美波も出演