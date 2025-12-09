「ぼろぼろ鞄」はもう卒業！【大人のハニーズ】 40・50代が持ちたい♡「上品バッグ」

使い込みすぎてバッグがボロボロ……。そろそろ、そんな風に古くなったバッグを買い替えたいと思っている40・50代へ。今回は【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド、【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】から、高級感のあるレザー調素材を使用した「上品バッグ」をご紹介。クラシカルなデザインのフラップバッグや、A4サイズを入れられる収納力も備わったトートバッグなど、毎日のお出かけの相棒にしたくなりそうなバッグが登場します。

フォーマルシーンにも活躍しそうなクラシカルなデザイン

【GLACIER lusso】「フラップハンドバッグ」\4,480（税込）

ワンハンドルとフラップデザインが特徴。ゴールドカラーの金具が印象的な、クラシカルで上品なデザインです。プラスワンでコーデを格上げできそうなバッグは、デイリーコーデだけじゃなく、ビジネスシーンやフォーマルシーンにも活躍しそう。取り外し可能な、ショルダーストラップ付きなのも嬉しいポイントです。

実用性も◎ アシメリボンが上品に華やぐ

【GLACIER lusso】「リボンハンドルバッグ」\4,980（税込）

アシンメトリーなリボンハンドルがフェミニンなムードを演出し、コーデに上品な華やかさをプラスできそう。メイン収納は安心のファスナー付きで、使い勝手も◎ 公式サイトによると「前後のあおりポケットと内側のポケットで整理整頓もラクラク」とのこと。汚れがつきにくい底鋲付き & ショルダーストラップ付きの2WAY仕様など、実用性の高さも期待できます。

A4収納可！ 通勤にもぴったりのおしゃれトートバッグ

【GLACIER lusso】「ハンドル２ｗａｙトート」\4,980（税込）

縦長のスクエアフォルムが、洗練された印象を与えるトートバッグ。タブレット用のクッション入りポケットや小物ポケット付きで、さまざまな持ち物を整頓して収納できそう。カード入れに便利なポーチや、長さの異なる持ち手が付いた2way仕様にも注目。A4サイズを収納できてスッキリと持ち運べるため、通勤にも活躍しそうです。公式サイトお気に入り登録数1,100人以上の注目商品なので（2025/11/26時点）、気になる人は早めにチェックして。

フォルムの美しさに惹かれるバイカラーバッグ

【GLACIER lusso】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

美しいフォルムに魅了されるバッグは、「大人の上品バッグ」（公式サイトより）とのことで、まさにミドル世代が探し求めていたデザインかも。落ち着いたバイカラー配色で、エレガントな装いと相性抜群にきまりそう。リップを収納できるミニポーチがさりげなく可愛いアクセントに。口がガバッと開くため、持ち物の出し入れもスムーズにできそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i