¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¡¾×·â¤Î³¤³°¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÆþ¹ñ¤Ç¤¤º¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÍ¸ú´ü¸Â¥ë¡¼¥ë¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£Â£Â£Á¡ª¡ª¡×¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¡¢³¤³°¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾×·â¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¡¢Ã¶ÆáÍÍ¤Î»Å»ö¤Ç¤Í¡£¥Þ¥«¥ª¤Ë¹Ô¤¯»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¡Ø±üÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡Ù¤È¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿½ê¤¬²¿¤È¡£¤â¤¦¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤½ê¡£¤¹¤Ã¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥«¥ª¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¸«¤»¤¿¤é¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¹ñ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÄÌÌõ¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢£³¥«·î¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£Í¸ú´ü¸Â¤¬¡×¤È¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ä¡£¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ä¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï£³¥«·î¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Í¡£Â¾¤Î¹ñ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤¤¤Ä¤âÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¿Í¤È¤«¡¢Á´Éô¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤â¶µ·±¤À¤Í¡Ä¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡Ø¥Ð¥«¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¼Ô¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£