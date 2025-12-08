冬ファッションに欠かせないストールの、こなれ感がアップする巻き方などを紹介します。教えてくれるのは、教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から似合う配色や服の素材のアドバイス、パーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。アウターと合わせるときのアイデアとともに解説します。

ストールは「きっちり巻かない」のがあか抜けのコツ

アウターが主役になる冬は、ストールを使ったおしゃれも楽しい季節ですよね。とくに大人世代は、色選びやアウターとの組み合わせによって、顔色が明るく見えるなどの効果も期待できます。

【写真で解説】簡単＆即こなれる！ストールの巻き方

そこで重要になってくるのが、ストールの巻き方です。ポイントはずばり「きっちり巻かないこと」。私は基本的に以下のような巻き方をしています。

（1）ストールの角をつまんで持ちます。

（2）長さに差をつけて首にかけます。

（3）ひと巻きしたら、長い方の角と短い方の角を合わせるように結びます。

（4）空気を含ませるようなイメージで、きっちりしすぎないように軽く整えれば完成。そのときどきによって形が違うのですが、それもまた楽しみのひとつです。

アイデア1：アウターと同系色にして上品に

ここからは、アウターとの合わせ方アイデアを紹介します。

まずは、ストールとアウターを同系色にするテクニック。どなたでもトライしやすく、簡単に上品な雰囲気をまとうことができます。デニムなどのカジュアルな装いでも落ち着いて見えるので、デイリーに活用できると思います。

＜着用アイテム＞

・ストール：イエナ

・ジャケット：ユニクロ（メンズアイテム、数年前のもの）

・デニムパンツ：アッパーハイツ

・アームウォーマー：トリコワ

・バッグ：ハンドメイド

・シューズ：ハルタ

アイデア2：差し色使いで顔色もコーデも明るく

暗くなりがちな冬コーデには、思いきった差し色のストールが効果的。鮮やかなイエローをたすだけで顔色が明るく、コーディネート全体も一気に華やぎます。バッグにも同じイエローをさりげなく取り入れて、色を散らしたのもポイントです。

＜着用アイテム＞

・ストール：ロエベ

・コート：6（ROKU）

・パンツ：ユニクロ（タックワイドパンツLサイズ）

・バッグ：エルエルビーン

・スニーカー：コンバース

アイデア3：インナーとなじませてカラーアウターを攻略

ヴィヴィッドなカラーアウターを着る日は、インナーとストールを同色にするとコーディネートがまとまり、バランスがよくなります。三角形のストールは、さっと結んだり肩にかけたりとアレンジがしやすく、もっていると便利です。

＜着用アイテム＞

・ストール：アソースメレ

・コート：ユナイテッドアローズ

・ニット：無印良品

・パンツ：ユニクロ（数年前のもの）

・バッグ：ハンドメイド

・スニーカー：コンバース

