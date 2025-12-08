「審判の判定に我々はかき乱された」２人退場でセルタに完敗のマドリー、指揮官はジャッジに不満「何か“勢い任せ”のようだった」
指揮官は納得していないようだ。
現地12月７日に開催されたラ・リーガ第15節で、レアル・マドリーはセルタと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦した。
スコアレスで前半を終えたマドリーは、54分にヴィリオット・スウェドベリに先制点を許すと、64分にフラン・ガルシアが２枚目のイエローカードで退場処分に。その後、ゴールを奪えないまま迎えた90＋２分には、ファウルでイエローカードを受けたアルバロ・カレーラスが、直後に審判に対する抗議でレッドカードによる退場。そのわずか１分後、スウェドベリに２点目を決められ、０−２で敗戦した。
２人が退場して完敗を喫したゲームで、マドリー側には計７枚のイエローカードが提示された。シャビ・アロンソ監督は審判のジャッジに怒りを露わにしている様子で、スペイン紙『MARCA』が次のようにコメントを伝えている。
「審判の判定に我々はかき乱された。退場処分も（基準）が甘いし、判定の出来が気に入らなかった...。アルバロ（・カレーラス）へのカードも非常に議論の余地があり、何か“勢い任せ”のようだった。私は（判定が）気に入らなかったし、それが我々を少しコントロール不能にした。審判の出来は気に入らなかった」
ラ・リーガではここ７試合でわずか２勝のマドリー。この結果に指揮官は「皆が怒っている。望んだ試合内容でも結果でもなかった」として、こう続けた。
「序盤からの（エデル・）ミリトンの負傷が僕らに打撃を与えた。精神面で立て直すのに苦労し、少しずつ修正を重ねていった。できるだけ早く気持ちを切り替えなければならない。ラ・リーガはまだ先が長い。（10日に行なわれる）チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦でこの辛い思いを振り払い、立ち直らなければならない」
44歳のスペイン人指揮官はチームを復調させられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
