¾®Àî¾½¡¦Á°Á°¶¶»ÔÄ¹¡¢»ÔÄ¹Áª¹µ¤¨¡ÖÁ°¶¶¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×°ÕÌ£¿¼XÅê¹Æ¡¡½ÐÇÏ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2025Ç¯11·î27Æü¤Ë¼¿¦¤·¤¿·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¸µ»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½»á¤¬¡¢12·î6Æü¤Ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹ÁªÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ°¶¶¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¾®Àî»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Æ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÖÁ°¶¶¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×
¾®Àî»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬9·î24ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤Ç¡¢´ûº§¤ÎÃËÀÉô²¼¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¾®Àî»á¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¾ì½ê¤¬¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¡£ÃËÀ´´Éô¤¬ºÊÂÓ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ëÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾®Àî»á¤Ï11·î27Æü¤Ë¼Ç¤¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢26Ç¯1·î12Æü¤Ë»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Á°¶¶»Ô¤Ï12·î6Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¡¢7¿Ø±Ä¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤Î»Ñ¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤ÏÍâ7Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºòÈÕ¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢»ÔÄ¹ÁªÀâÌÀ²ñ¤Ë7¿Ø±Ä¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤¤¤Þ¡¢°ì¿Í¤Î»ÔÌ±¤È¤·¤ÆÀÅ¤«¤ËÆü¡¹¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¶¶¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î»ÔÄ¹Áª½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Á¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Á°¶¶¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ìÆü°ìÆü¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°¶¶¤Ë¶õÇò¤äÊ¬ÃÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÌµ¤¤¤è¤¦¡×
¤µ¤é¤Ë¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤À¤À¡¢Á°¶¶¤Ë¶õÇò¤äÊ¬ÃÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÌµ¤¤¤è¤¦¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢Á°¶¶»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¶¶¤ÏËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤³¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊë¤é¤·¤¬¼é¤é¤ì¡¢Æü¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤âÁ°¶¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃúÇ«¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¶¶¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¾®Àî¾½¤µ¤ó¤¬ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê·Á¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¶õÇò¤äÊ¬ÃÇ¤À¤È¤«¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸ì¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¡Ö¤è¤¯¸À¤¦¤è¤Ê¤¡¡£°ËÅì¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¸¶°øºî¤Ã¤È¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£