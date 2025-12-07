ºÇ¸å¤ÎÀÚÉä¤Ï0-3¤«¤éµÕÅ¾¤ÎÀéÍÕ¤«¡¢82Ê¬Æ±ÅÀ¤ÎÆÁÅç¤«¡ÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤¬·èÄê
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¤ËJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ò³«ºÅ¤·¡¢13Æü¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ(3°Ì)ÂÐÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹(4°Ì)¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç13»þ5Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¤ÏRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿½à·è¾¡¤Ç0-3¤ÎÂç¤¤Ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤«¤éÅÜÅó¤Î4¥´¡¼¥ë¤Ç4-3¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÆÁÅç¤â¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¤Î½à·è¾¡¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÈ¾37Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ1-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¤Î¤¿¤á·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬J1¾º³Ê¤È¤Ê¤ë¡£ÀéÍÕ¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¤Î¡¢ÆÁÅç¤Ï21Ç¯°ÊÍè¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·èÀï¤ËÎ×¤à¡£¡ØDAZN¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØNHK BS¡Ù¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
