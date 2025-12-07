デイリー新潮は11月28日、「巨人『オコエ瑠偉』練習方針をめぐり阿部監督と確執か 秋季キャンプから姿を消しファンイベントも欠席で“行方不明”」との記事を配信した。それから数時間後に、巨人はオコエ瑠偉（28）を自由契約にすると発表。この日は巨人の納会が熱海後楽園ホテルで行われており、現地で阿部慎之助監督が報道陣の取材に応じた。

阿部監督は「新しいところが決まったらまた連絡をくれというのも僕からしっかり伝えられました」と報道陣の前で“円満退団”を強調した。

さらにオコエも巨人を通じてコメントを発表した。それによると「シーズン終了後から球団と話し合い、最終的に海外野球含めた他チームへの挑戦ということを認めていただきました」という。

巨人を退団したオコエはどこへ？

ここで思い出すのは、オコエが2016年から22年まで楽天に在籍していたことだ。その時にも素行が問題視されたり、首脳陣との不仲が報じられたりしたことをご記憶の方もいらっしゃるだろう。

今回、巨人を自由契約になったことに、ある種の既視感を覚えた野球ファンも少なくないのではないか。

デイリー新潮は2021年3月、「楽天『オコエ』の才能が開花しない3つの理由 野球評論家が移籍を勧める球団名は？」の記事を配信した。

オコエは2020年の契約更改では200万円減の1000万円で更新。当時はGM兼監督だった石井一久氏が「自己評価が少し高い感じはする。死に物狂いでやってほしい」と厳しく叱咤してスポーツ紙が大きく報じていた。

オコエはプロ野球選手として才能を開花できないことだけでなく、奇抜な髪型や服装、さらに年収には不釣り合いな高級車を乗り回すことから、悪い意味で注目を集めていた。

「バットで批判を跳ね返していない」

楽天時代もオコエは“四面楚歌”という状況に陥っていたことが分かる。そんなオコエをどう評価するか、先述のデイリー新潮の記事では、野球解説者の広澤克実氏に取材を依頼している。すると広澤氏は髪型や年収の使い道で批判するのは間違っていると反論する。

「オコエくんの評判として聞こえてくるのは、車とか髪型を問題視する話題が大半です。中には、それを才能が開花しない原因に結びつける人もいます。とは言え、プロ野球選手なのですから、高級車に乗るのも、変わった髪型をするのも、何でも自由にやればいいと思います。結局のところオコエくんは『バットで批判を跳ね返していない』のです」

広澤氏は1995年、ヤクルトから巨人へFA移籍した。その時、93年に入団した松井秀喜氏（46）は“遅刻魔”として知られていたという。

「新人の頃、彼は“時間にルーズだとプロ選手として大成しない”と言われていたこともあったようです。ところが松井は、1軍でホームランを量産しました。こうなると誰も何も言いません。いつしか松井が遅刻すると『罰金10万円な』とネタにして笑われるようになりました」

オコエが楽天で1軍レギュラーの座を獲得し、打率3割、盗塁30、ホームラン30本を記録していたら、外車に乗ろうが、モヒカンにしようが批判されることはなかった。そして、それは巨人でも同じだったはずだ。

出会いに恵まれなかったオコエ

オコエの身体能力は数あるプロ野球選手の中でも傑出しているというのは有名な話だ。素質に恵まれながら、なぜ伸び悩んでいるのだろうと誰もが思うはずだ。

広澤氏は楽天時代のオコエを「私が見る限り、オコエくんは着実に成長しています」と擁護しながらも、プロの世界は厳しいと指摘する。

「ただプロ野球では、優れた才能を持ちながら開花させることができず、球界を去って行く選手がたくさんいるのも事実です。理由は大きく分けて3つあります。1つはコーチや監督との出会いです」（同）

例えば王貞治・ソフトバンク球団会長（80）が荒川博コーチ（1930〜2016）と、イチロー氏（47）が仰木彬氏（1935〜2005）と出遭わなかったら……。

「プロ野球選手の運命は、出会いに大きく左右されるのです。そういう観点からオコエくんの現状を見ると、楽天との相性が気になるのは事実です。契約更改での石井GM兼監督が口にした厳しい言葉が全てを象徴しています。近年は『我慢してオコエを1軍で使おう』という意思も感じられません。今年も2軍生活が続くようなら、他球団への移籍を考えてもいいのではないでしょうか」（同）

“超二流”だったオコエ

伸び悩む2つ目の理由は「高校野球など、アマチュアで実績を残した選手に多いパターン」があるという。

「要するにアマチュア時代の成功体験に固執してしまうわけです。『あの時は、こうして球を打っていたはずだ』と、昔のフォームにこだわってしまったりする。プロになったらフォームなどは常に見直し、柔軟に対応していくべきなのに、それができないわけです」（同）

3つ目は、以下のような具合だ。

「プロ野球には古くから“超二流”という言葉があります。走・攻・守と全てバランスが良いのですが、1つも突出したものがないという意味です。プロで大成する選手は逆で、とにかく“一芸”に秀でたものがレギュラーの座を獲得します。足だけは早い、ホームランだけは打つ、打撃はダメだけど守備をやらせたら抜群、という具合です」（同）

繰り返しになるが、広澤氏のコメントは楽天時代のオコエに対するものだ。しかし、巨人の時代も変わらなかったと言えるのではないだろうか。

巨人ファンは岡本和真（29）にホームランだけを求めてきた。だがオコエの場合、相当な巨人ファンでも何を求めていいのか分からなかったはずだ。彼は打撃を極めようと考えていたのか、それとも走塁か、はたまた守備か……。

海外で捲土重来!?

「オコエくんの場合、身体能力が秀でているため、何を一芸にすべきか分からないという悩みに直面しているかもしれません」（同）

楽天から現役ドラフトで巨人に移籍しても、オコエの類い稀な資質が開花することはなかった。

彼が巨人を通じて発表したコメントを見ると、海外リーグに挑戦することに意欲を持っているように見える。

デイリー新潮編集部