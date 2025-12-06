#2i2・森嶋あんり、1st写真集発売決定 水着、ランジェリーなど先行カット6点公開
アイドルグループ「#2i2」（ニーニ）の森嶋あんりの1st写真集が2026年3月4日（水）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。
本作は、アジア屈指のリゾート地であるフィリピンのセブ島と、森嶋自身が生まれ育った思い出の地である群馬県の2か所で撮影。
セブ島パートでは「現在の姿」として思う存分にリゾートデートを満喫する姿を、そして群馬パートでは「過去の回想」として幼なじみと出会った頃に思いを馳せる姿を収めており、過去と現在2つのパートを通して、森嶋の「素のまま」の表情を写し出している。
さまざまな水着姿のカットを多数収録するほか、ランジェリー姿やドレッシーな姿などバリエーション豊富な衣裳で森嶋の新たな一面が見られる、1st写真集にふさわしい盛りだくさんの内容に仕上がっている。
なお、オンラインサイン会および書泉ブックタワーでの写真集お渡し会を2026年3月14日（土）同日開催を予定している。森嶋あんり コメント
ずっと憧れていた初めての写真集を発売させていただくことになりました！
簡単に出せるものではないからこそ、これまでの歩みを認めてもらえたようで本当にうれしいです。ここまで来られたのは、いつも応援してくれるファンの皆さんのおかげです。本当にありがとうございます！
初めての海外ロケでは、緊張もワクワクも全部が新鮮で、とても特別な時間でした。SNSで知ってもらうきっかけになった地元群馬での制服撮影から、海外での撮影まで……
私が歩んできたストーリーをこの1冊で感じてもらえたらうれしいです！
＜プロフィール＞
もりしま・あんり
誕生日：12月2日
出身地：群馬県
身長：155cm
趣味：美味しいものを食べること
2020年、アイドルグループ「#2i2」のメンバーとして活動を開始。
2025年12月をもって解散することを発表。
現在は、アイドルグループ「#2i2」の白色担当として、多方面で活動中。
X：@anchuu_122
Instagram：@an_chuu122
『森嶋あんり 1st写真集（仮）』
著者：森嶋あんり
撮影：大薮達也
発売日：2026年3月4日（水）
定価：3,630円（本体3,300円＋税）
仕様：A4判／オールカラー／128ページ
ISBN：978-4-04-076225-8
発行：株式会社KADOKAWA
