お気に入りの枕を運びたい猫ちゃんの姿が面白いと話題になっています。動画には「ツッコミどころ満載ですね」「可愛いなぁ、 ガンバレ！」等のコメントが寄せられ13.9万回以上再生されているようです。

【動画：物を運ぶのが好きなネコ→部屋の外から何かを持ってきて…『どう見ても無理がある光景』】

運び屋のシュガくん

TikTokアカウント「レタスいっぱいサラダ」に投稿されたのは、猫のシュガくんのある日の様子です。飼い主さん宅の「運び屋」だというシュガくん、その日は猫用通路からあるものを運び出そうとしていたそう。

シュガくんが持ってきたのはお気に入りのマイ枕！猫用通路を通るギリギリの大きさの枕を、一生懸命引っ張ってきたようです。

枕がつっかえて…

ところが、枕が通路にひっかかって動かなくなってしまったよう。シュガくんは、枕を動かそうと奮闘しますが、枕を動かすことができなかったといいます。

そしてシュガくんは扉の向こう側へ行き、しばらく考え中モードに。考えた末にシュガくんは、今までとは違うやり方を試し始めたのだとか。

シュガくんの解決策

持ってきた方向に枕を引っ張り始めたシュガくん。どうやら、猫用通路に枕が通らないことを察して、つっかえてしまった枕を戻すことにしたようです。

その後、枕をどこかへ置いてシュガくんが戻ってきたそう。飼い主さんが廊下を見に行くと、シュガくんが運ぶのをあきらめた枕が放置されていたそうでした。

ご紹介した投稿は13.9万回以上再生され「声出して笑ったわw」「ツッコミどころ満載ですね」「枕結局置いてけぼりw」等のコメントが寄せられ、思わずツッコミたくなるシュガくんの姿に笑顔になる人が多数いたようです。

TikTokアカウント「レタスいっぱいサラダ」では、ご紹介したシュガくんや同居猫のカカオちゃんの可愛くて面白い姿が投稿されています。枕だけでなく色々なものを運ぶシュガくんにも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「レタスいっぱいサラダ」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。