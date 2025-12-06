今日6日も関東〜九州は冷たい空気に包まれて、最高気温は平年並みか低い所がほとんど。ただ、明日7日と8日(月)は寒さが解消して、一時的に暖かくなるでしょう。気温の変化が大きくなるため、体調管理や服装選びにお気をつけください。

今日6日は関東〜九州で寒さ続く 北陸から北は気温アップ

今日6日は関東〜九州は高気圧に覆われて晴れた所が多いものの、上空に寒気が残り、冷たい空気に包まれました。





各地の最高気温は東京都心で11.5℃(12月中旬並み)、名古屋市で12.1℃(12月中旬並み)など、平年並みか平年を下回った所がほとんどでした。一方、北陸〜北海道は最高気温が前日より大幅に上がり、寒さが緩みました。金沢市で13.3℃(前日より6℃高い)、仙台市11.9℃(前日より5℃高い)、旭川市4.3℃(前日より6℃高い)など。※最高気温は午後3時までの値。

明日7日からは寒暖差が激しい

明日7日〜8日(月)は暖気が流れ込むため、関東から西でも寒さが解消。東京都心は16〜17℃くらいまで上がり11月中旬並みの陽気になるでしょう。四国や九州など西日本では20℃くらいまで上がる所もあるでしょう。北陸から北も今日6日以上に暖かく、北海道でも明日は10℃くらいまで上がる予想です。積雪の増えた所ではなだれや落雪にご注意ください。



ただ、9日(火)〜10日(水)は再び寒気が南下してくるため、寒さが戻ります。東京都心は13℃と、この時期らしい寒さ。東海や近畿も15℃に届かない所が多いでしょう。北陸から北も軒並み10℃未満となりそうです。冷たい風も吹くため、いっそう寒く感じられるでしょう。

服装選びのポイント

上図は気温と服装の目安です。



明日7日〜8日(月)は、関東から西で15℃以上なので、昼間はカーディガンなどで過ごせそう。朝晩は5℃前後なので厚手のコートを羽織るなど、重ね着で調節してください。北海道は10℃くらいなので、昼間はダウンコートがなくても過ごせるでしょう。



9日(火)〜10日(水)は、関東から西で13℃くらいの所が多いので、日差しが多くてもセーターなどが必要です。北風が冷たい場合は、昼間もコートなどを羽織ってください。北海道は5℃に届かないため、日中もダウンコートが欠かせません。



各地とも出かける時間帯や、日差し、風によって体感がかなり変わるため、天気予報を細かくチェックして服装を選ぶようにしましょう。



※服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。