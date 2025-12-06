ドジャースは1年550万ドルでロハスと再契約

ドジャースは4日（日本時間5日）、ミゲル・ロハス内野手と1年550万ドル（約8億5400万円）の契約で合意したと発表した。今季成績は7本塁打にとどまったベテランだが、再契約が決まると米ファンの間では「ドジャースが市場で最高のショートストップを手にした」と話題を呼んでいる。

このオフFA市場では、ボー・ビシェット内野手がナンバーワン遊撃手として評価されている。米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」のFA選手ランキングでは全体2位に位置づけられ、8年2億800万ドル（約323億円）と契約が予想されている。

ビシェットは2021・2022年にリーグ最多の安打数を記録し、今季も9月上旬に故障するまでは安打数リーグトップだった。139試合で181安打、リーグ2位の打率.311、18本塁打、OPS.840をマークしている。再契約を望むブルージェイズの他、二塁に絶対的な選手がいないドジャースにフィットするとの声もある。

しかし、ロハスの再契約が決まると、米ファンは「ロハス＞ビシェット」説を指摘している。実は、直近2年間の勝利貢献度WAR（ファングラフス版）ではロハスの4.5に対してビシェットが4.1に過ぎない。昨季が81試合で打率.225、OPS.598と低迷したことも大きいが、ビシェットは遊撃守備の指標が低く、総合的な貢献度は意外と伸び悩んでいる。

まさかの事実にファンも驚きを隠せない。「え、ジョークだよね？ マジ？」「マジかよ」「ロハスの契約はバーゲンだった そもそも守備負担の大きいポジション（プレミアムポジション）なんて、打撃のハードルは低いしね」「嘘だといってくれ」と反響が広がっている。（Full-Count編集部）