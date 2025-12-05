【「異世界サウナでととのいスローライフ 無知な女冒険者とラブラブ混浴しちゃう」1巻】 12月5日発売 価格：858円

「異世界サウナでととのいスローライフ 無知な女冒険者とラブラブ混浴しちゃう」第1巻 書影

【拡大画像へ】

竹書房は「異世界サウナでととのいスローライフ 無知な女冒険者とラブラブ混浴しちゃう」1巻を12月5日に発売した。価格は858円。

本作は原作・鵠氏、マンガ・Leonat氏、構成・那伊木達也氏、キャラクター原案・あらと安里氏による作品で、「竹コミ！」にて連載されている。異世界転移した社畜リーマン・ランスケが、異世界で「サ活」を始め、サウナを知らない異世界の女の子と全裸で混浴をすることになる異世界スローライフが描かれる。

□「竹コミ！」連載ページ

【あらすじ】

異世界転移した社畜リーマン・ランスケ。

彼が異世界で始めたのは、人生の楽しみであったサウナをファンタジックに楽しむ『異世界サ活』！

しかもサウナを知らない異世界の女の子と全裸で混浴をすることになってしまい――!?

異世界サウナを堪能しつつ、エッチな"ととのい"も楽しむ異世界スローライフ、ここに開幕!!

【試し読み】