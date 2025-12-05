SEVENTEEN（セブンティーン）のSEUNGKWAN（スングァン）とStray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）のダンスチャレンジ動画が公開され、「激アツ」と話題を集めている。

【動画】Stray Kidsリノ×SEVENTEENスングァンが一緒にダンス！【動画】2人のやりとりが面白い『ビビディバビディブ』予告映像

■SEVENTEENスングァン＆Stray Kidsリノがわちゃわちゃと笑顔でダンス

同じ1998年生まれのスングァンとリノ。動画ではふたりが、Stray Kidsの新曲「Do It」を一緒にダンスしている。キャメルのカーディガンにジーンズ姿のスングァンと、アニマル柄ニットを着たリノは、まずカメラにお辞儀をしてから、両手で握手して笑顔に。そしてリズミカルなビートに乗せてキレのいいダンスを見せた。

動画の最後ではリノがスングァンの肩に手をやり、スングァンがピースサインをリノの頭に近づけて猫耳のようにするなど、和やかなやりとりが繰り広げられた。

人気グループのメンバー同士の新鮮なコラボに、SNSでは「致死量の可愛い！」「一緒にダンスしてる～！」「この絡み見れると思ってなかった」「リノ構ってほしいネコちゃんじゃん」「おしゃべりな2人絶対おもしろい」「こっちまで笑顔になる」「同じ98line尊い」「この2人はエモい！」「スングァンのこのジャンルのダンス見ることないから新鮮」「この組み合わせはアツすぎ」「仲良し具合みれて胸熱」「普段グループ内で見せないリノが新鮮すぎる」と熱い反響が多数起こっている。

■Stray KidsリノがSEVENTEENスングァンの番組にゲスト出演

なおスングァンがMCを務めるコンテンツ『ビビディバビディブ』が、12月11日19時に配信開始。この初回にリノがゲスト出演することが明かされており、ダンスチャレンジはその収録の際に収められたものだと思われる。予告映像では、スングァンとリノの軽妙なトークの一部が公開されている。