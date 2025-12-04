【櫛田 泉】嵐のラストツアー開催で北大受験生がホテル難民に？…「私だったら受験生の部屋を確保する」Snow Manのライブで大量キャンセルを食らったホテル経営者の本音

2020年末から活動を休止していた嵐が11月22日、ファンクラブサイト内で2026年春に開催するラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 "We are ARASHI"』をもって活動を終了することを発表した。

このツアーは、2026年3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の開催を皮切りに、全国5大ドームで15公演を行い、5月31日に東京ドームで千秋楽を迎える。

ところが、3月13日から15日の3日間開催の札幌ドーム公演が物議を醸している。開催日が、北海道大学の後期日程の入試日である3月12日と非常に近く、SNS上では「受験生がホテルや航空券の予約を取りづらくなるのでは？」と心配する声が溢れている。

議論のきっかけを作ったXの投稿主はどのような心境なのか。実際、宿泊費や航空運賃はどれほど高騰しているのか。

本稿では、今回の騒動に対するホテル関係者の本音や北海道大学の対応を紹介する。

Snow Manの公演では騒動に…

難関国立大学の受験指導で定評がある駿台予備校は、この件をどのようにとらえているのか。取材を申し込んだところ、「報道各社から多くの問い合わせを受けているが、受験生にとってセンシティブな時期であることから本件について対応はしていない」とのことだった。

11月までには難関国立大学の実践模試が一通り終わり、受験生の第一関門と言える大学入学共通テストまで1カ月半余りとなった。この追い込みの時期に、嵐のライブ騒動には構ってはいられないというのが受験生の本音なのかもしれない。

北海道では、こうした大規模ライブが開催されるたびに宿泊や交通面で混乱に見舞われがちである。

根本的な問題は、鉄道などの公共交通機関や、ホテルのキャパシティが脆弱なことにある。記憶に新しいのは、2024年11月9日〜10日にかけて行われた9人組男性アイドルグループ・Snow Manの札幌ドーム公演だ。

このライブではオフシーズンにもかかわらず、全国から延べ10万人のファンが札幌に押し寄せた。これに伴い札幌市内のホテルは軒並み満室となったほか、一部では宿泊料金が通常の3〜4倍の1泊3万円程度にまで高騰したケースもあった。

こうしたことから、札幌市内での宿泊を諦め、市外に宿泊予約を求めるファンもみられた。

このときは騒動も起きている。ライブ終了後に列車やバスで到達することができない、芦別市の芦別温泉スターライトホテルに予約が殺到し、その後大量のキャンセルが出たのだ。

大量キャンセルが発生した

11月9日のライブは17時に開演し、終了は20時半頃。札幌ドームから最寄りの地下鉄福住駅まではライブ退場時には25分程度の所要時間が見込まれ、地下鉄福住駅からJR札幌駅まではさらに20分程度の時間を要する。

札幌駅から最終列車で芦別駅に向かうためには21時発の旭川行特急カムイ43号に乗り、滝川駅で21時57分発の富良野行普通列車に乗り換えて芦別駅に到着するのが22時30分。

しかし、このホテルは駅から歩いて行ける距離にはなく、これが大量キャンセルにつながったとみられる。ファンの下調べ不足がゆえに起こった騒動とも言えるだろう。

一方で、札幌市から約140km離れた旭川市にホテルの予約をするケースも見られ、JR北海道では、ライブ終了後から深夜の時間帯にかけて札幌発旭川行の臨時の特急列車を運行。旭川までの所要時間は1時間半程度であるが、特に11月9日に運行された札幌駅23時12分発の特急ライラック97号は指定席だけではなくグリーン席まで満席になるほどの盛況ぶりだった。

日付が変わって到着した旭川駅では、多くのSnow Manファンが深夜の旭川の街へと消えていった。

ちなみに、札幌−旭川間の距離は約140kmだ。東京ドームを起点にすれば、静岡の富士駅や山梨の甲府駅までの距離に相当する。東京ドームのライブに参加するため静岡や山梨のホテルを予約すると考えれば、北海道の広大な距離感をイメージしやすいだろう。

昨年、Snow Manの騒動に巻き込まれた芦別温泉スターライトホテルでは、嵐の札幌ドーム公演を巡る今回の騒動をどのように見ているのか。同社の田中慎二社長にも話を聞くことができた。

「部屋を確保しているのでは？」

「北大入試と嵐のライブの日程かぶり騒動がネット上で賑わっていますが、私が見る限り受験生や親御様など当事者の声よりもガヤの声が大多数のように感じます。どれくらい困っていらっしゃるのかがネットの情報だけでは測りきれないように思います。

試験会場近くの各ホテルは、受験生の受け入れについて何らかの対策はされていると思います。受験シーズンの到来は毎年のことですから、受験生用のお部屋も一定数確保されているのではないかと想像しております。この点に関しては各ホテルに確認しなければなりませんが、私が受け入れ側のホテルの立場であれば受験生向けに一定数確保するでしょう。

Snow Manのときはライブ日程の発表直後に予約が急増しましたが、結果的にライブ当日までにほとんどがキャンセルされ、当ホテルに宿泊したライブ観戦客はほとんどいませんでした。

キャンセルが出た分は、直前でほかのお客様の予約を取らないと売り上げが立たないため、大型ライブや中国人観光客などの外的要因に集客を頼るのは正直リスクが高いと感じています。

大型ライブの観戦客など、チケット確保の前にとりあえずホテルの部屋を押さえておこうというお客様に販売するよりも、ある程度確実に宿泊してくれるお客様に販売したほうが、私は得策と考えています。今回の嵐の騒動についても、そのように考えている宿泊施設はあるかもしれません」

北大生協の迅速な対応

こうした状況に対して、例年、前期日程と後期日程入試に向けてホテルや航空券の予約を受け付けている北海道大学生活協同組合（北大生協）では、すでに対策に乗り出している。

11月27日、北大生協は公式ホームページ上で「26年3月 後期受験フライト宿泊のご予約についてのお知らせ」を発表した。

北大後期受験をお考えの皆様

3/13からの札幌市内大型イベントの開催を受け、受験生のためのフライト・宿泊確保のために受験票の提出を求めることがあります。

受験生のご利用を確保するための措置とご理解いただければ幸いです。

よろしくお願い申しあげます。

北大生協は筆者の取材に対して、「例年の後期日程の受験生の数は把握しており、受験生にご迷惑を掛けない範囲で部屋の確保はできている」と説明する。

また、北海道大学は今回の騒動について、どのように考えているのか。

「現在報道されている状況については把握しております。例年、受験生には早めの移動計画をご検討いただくようご案内しているところです。本学としては受験に必要な情報を適切に発信し、受験生やその保護者の皆さんが安心して受験に臨めるよう努めてまいります」（学務部入試課試験実施担当者）

周辺ホテルの理解や大学関係者の尽力もあり、北大受験生たちがホテル難民になる可能性は低そうだ。受験生の皆さんには試験当日、ぜひ実力を出し切ってほしい。

