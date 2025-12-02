福士蒼汰、高校生に大サービス 『仮面ライダーフォーゼ』弦太朗の「宇宙キターッ！」を披露 しみじみ語る「仮面ライダーは一生モノ」
俳優の福士蒼汰が11月30日に放送された日本テレビ『メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』（毎週日曜 後0：45）に出演した。
【動画】福士蒼汰が主演した『仮面ライダーフォーゼ』第1話
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹、俳優の満島真之介と一緒に千葉県茂原市をドライブ旅をした福士。2回目の出演で「久しぶり〜」と兼近と満島と笑顔でハグしていた。ドライブ中に立ち寄ったお店で高校生から「え？フォーゼ？」と声を掛けられた。福士は『仮面ライダーフォーゼ』（2011）に如月弦太朗／仮面ライダーフォーゼで主演した。
福士は「そう。フォーゼ、フォーゼ！」と笑顔で対応。高校生が「『フォーゼ』大好きでした！」とうれしそうに返すと、福士は「宇宙キターッ！」と弦太朗の決めせりふを大サービスのポージング付きで披露。高校生たちは大興奮だった。
今も『仮面ライダーフォーゼ』の根強いファンがいることに福士はしみじみ。満島は「盛り上がったな、高校生。いい顔してたよ」と話し、兼近も「蒼汰じゃなくて、フォーゼだった」と思い返す。満島から「ああいうのを見ると、やっててよかったと思う？」と問われると福士は「思います。『大きくなって…』と」と即答。満島は「いろんな思いがあると思う。スーパー戦隊シリーズをやると色が付いちゃう。俺にはわからない葛藤があると思う。時間が経って、こういう反応をされると俺までうれしくなっちゃう。『蒼汰、やっててよかったね！』と」と口にすると福士は「仮面ライダーは一生モノ。色が付く怖さもあるけど色が付くってうれしい。みんな、それで認知してくれるから」と朗らかな顔で語っていた。
同番組はTVerで配信中。
【動画】福士蒼汰が主演した『仮面ライダーフォーゼ』第1話
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹、俳優の満島真之介と一緒に千葉県茂原市をドライブ旅をした福士。2回目の出演で「久しぶり〜」と兼近と満島と笑顔でハグしていた。ドライブ中に立ち寄ったお店で高校生から「え？フォーゼ？」と声を掛けられた。福士は『仮面ライダーフォーゼ』（2011）に如月弦太朗／仮面ライダーフォーゼで主演した。
今も『仮面ライダーフォーゼ』の根強いファンがいることに福士はしみじみ。満島は「盛り上がったな、高校生。いい顔してたよ」と話し、兼近も「蒼汰じゃなくて、フォーゼだった」と思い返す。満島から「ああいうのを見ると、やっててよかったと思う？」と問われると福士は「思います。『大きくなって…』と」と即答。満島は「いろんな思いがあると思う。スーパー戦隊シリーズをやると色が付いちゃう。俺にはわからない葛藤があると思う。時間が経って、こういう反応をされると俺までうれしくなっちゃう。『蒼汰、やっててよかったね！』と」と口にすると福士は「仮面ライダーは一生モノ。色が付く怖さもあるけど色が付くってうれしい。みんな、それで認知してくれるから」と朗らかな顔で語っていた。
同番組はTVerで配信中。