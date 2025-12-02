¹â¤á¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡½ÅÍ×¤Ê¡ÈÇØÉé¤¤Åê¤²¡É¤Î°Õ¼±¡ÖÊ§¤¦¤À¤±¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
¡¡¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò²¼¤«¤é¾å¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ä¶õ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£µð¿Í¤äÂè2²óWBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿»°°æ¹¯¹À¤µ¤ó¤¬¡¢¹â¤á¤Î¥³¡¼¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¾å¤²¤ëÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°°æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â¤á¤Îµå¤ò±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹¤Ë¤ÏÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ý¥ó¤ÈÊ§¤¦¤À¤±¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë²¼È¾¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤ÆÇØÉé¤¤Åê¤²¤Î´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Ä¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÀÚ¤ë°Õ¼±¤ÇÂÇ¤Ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂçº¬ÀÚ¤ê¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡¢Êä½õ¼Ô¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¿ÈÄ¹¤è¤ê¾¯¤·¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë»³¤Ê¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¾å¤«¤é²¼¤Ë¿¶¤ê²¼¤í¤¹´¶³Ð¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯³°¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÊÊ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¾å¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¹ø¡¢É¨¡¢¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Á´ÉôÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î¼´¤òºî¤ë¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¤á¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤ÏÃÏÆ»¤ÊÎý½¬¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¼ÂÁ©²ÄÇ½¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤âÁª¼ê¤âÆü¾ï¤ÎÎý½¬¤Ç¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë