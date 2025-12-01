サラーがスロット体制初のプレミア先発落ち。リバプール指揮官が理由を説明「我々にはたくさんの良い選手がいる」
現地11月30日に開催されたプレミアリーグ第13節で、日本代表MF遠藤航が所属するリバプールは敵地でウェストハムと対戦した。
公式戦３連敗中のリバプールは、60分にアレクサンデル・イサクの得点で先制。後半アディショナルタイムにはコディ・ガクポのゴールでリードを広げて２−０で勝利した。
４試合ぶりの白星を掴んだなか、この試合で話題を呼んだのが、エースFWモハメド・サラーの先発落ちだ。今季ここまでプレミア全試合に先発していたなか、ウェストハム戦では初のベンチスタート。結局最後まで出番が訪れなかった。
英メディア『SPORT BIBLE』によると、ウェストハム戦後、スロット監督はサラーを先発から外した理由をこう説明した。
「この10日間で４試合を戦っている。我々にはたくさんの良い選手がいるから、今日はこのメンバーを選んだ。イサクがベンチの時もあれば、（フロリアン・）ヴィルツがベンチの時もある。11人以上の優れた選手たちがいて、簡単な決断ではない。モーを選ばなかったことはこれが初めてのことではない」
なお、スロット監督就任後、サラーが先発から外れるのはリーグ戦では初となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
