2026年からアンダーアーマーブランドのチームウエアを着用

オリックスは1日、2026年シーズンからアンダーアーマーブランドのチームウェアを着用すると発表した。球団が特別映像とともに届けた発表に、ファンは「ふいにきてびっくりした笑」「かっこいいぃぃぃ??!!」と注目している。

球団は7月14日に、株式会社ドーム（アンダーアーマー日本総代理店）とパートナーシップ契約を締結。来季から、選手・監督・コーチ・チームスタッフは、練習用シャツやジャケット、パンツなど約30種類のアンダーアーマーブランドのアイテムをチームウェアとして着用する。

新たなチームウェアは、高機能なテクノロジーを採用したラインナップとなっており、特にシャツやパンツは、軽量性・伸縮性に優れた仕様に。バリエーションも拡充し、選手が状況に応じて最適なウェアを選択できるようになっている。

今回の刷新に伴い、球団はSNSで「Buffaloes×Under Armour」とタイトルをつけて、選手が登場した30秒の特別映像を公開。ファンは「めちゃくちゃ好きなブランドなので嬉しい」「かっこよくて反則！」「いい感じのデザイン」「めっさカッコええがな！」「みんな顔面強すぎやん」などとコメントし、期待を寄せていた。

オリックスは11月24日、ファン感謝イベントで来季から着用する新ユニホームを発表。2023年以来のリーグ優勝を目指し、“新戦闘服”で2026年シーズンに臨む。（Full-Count編集部）