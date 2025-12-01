本拠地ペリカンズ戦

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は11月30日（日本時間12月1日）、本拠地で行われたペリカンズ戦に先発出場。チームの133-121の勝利に貢献した。試合中、相手選手の挑発に怒りを示す場面があった。

レイカーズのフリースローの場面。リバウンドに備え、フリースローレーンに立つ八村だったが、隣に立つジェレマイア・フィアーズから煽るかのように体を寄せられた。相手が押してくると、八村もたまらず怒りを示し、フィアーズを突き飛ばした。その瞬間、フリースローは成功。サディック・ベイが止めに入り、その場は収まった。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャーレポート」はインスタグラムに「ルイ・ハチムラとジェレマイア・フィアーズがフリースロー中に揉めた」と記し、実際の動画を公開。海外ファンから驚きの声が上がった。

「今日フィアーズはみんなの怒りを煽りまくっている」

「なぜフィアーズはみんなとケンカ腰なんだ？」

「ルイは強い」

「いい光景だね。ルイは特にプレーオフになるとずっと大人しかったけど、こうやって何らかの形で反撃してるのを見られてうれしい……」

「ルイが別人のようだ」

八村はこの試合に33分35秒出場。2本の3ポイントシュートを決め、14得点を記録。レイカーズの7連勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）