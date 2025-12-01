Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

SDカードや外付けSSDでおなじみのサンディスクも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

リード最大800MB/秒！ 万能ポータブル外付けSSD「SanDisk Portable SSD (SDSSDE30)」

近年は写真編集・動画編集などのクリエイティブな作業が人気ですが、大容量のデータの保管や持ち運び、あるいはPCデータのバックアップなどに欠かせない周辺機器といえば外付けSSDです。そんな外付けSSDの中でも鉄板製品とも言えるサンディスクの「SanDisk Portable SSD (SDSSDE30)」は、最大2TBの容量と最大800MB/秒の高速なデータ読み出しが特徴。

今回のセールでは、2TBモデル「SDSSDE30-2T00-GH26」が20％オフの21,111円（税込）で販売中です。

持ち運びを想定したポータブルタイプで、USB 3.2 Gen2接続に対応。本体のゴム製フックにより携帯性能に優れており、最大2メートルの落下保護を備えるなど、優れた高耐久性でドライブを衝撃から保護します。

ケーブルはUSB-C to Aタイプが付属。製品保証は3年間です。

ほかにも、高速タイプのSDカードなどがセール価格となっています。この機会にデータ保存用のSSDやSDカードをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

