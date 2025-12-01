13年連続で“日本一”のイルミネーションに輝やいたハウステンボスが「日本三大イルミネーション」として認定。

圧倒的スケールと卓越した表現力と演出で、唯一無二の絶景と感動のイルミネーションを届けてくれます。

ハウステンボス「日本三大イルミネーション」認定

画像提供：ハウステンボス

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる、長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、1000カ所を超える全国の夜景・イルミネーションイベントの中から「日本三大イルミネーション」に認定されました！

「日本三大イルミネーション」認定は、（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー（代表理事・丸々もとお）が創設・主催する「夜景サミット2025 in藤沢」における認定制度。

また、ハウステンボスは2025年11月11日に日開催された「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」でも「イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞」第1位に輝きました！

東京ドーム約33個分の広さに、ヨーロッパの街並みが広がる「ハウステンボス」

その場内で繰り広げられる圧倒的スケールのイルミネーションは、まさに圧巻の一言です！

ヨーロッパの街並みとイルミネーションの煌めきが調和した空間は、日中とは異なる、ハウステンボスならではの世界観。

画像提供：ハウステンボス

こうした圧巻のイルミネーションを届けるハウステンボスの取り組みが、「日本三大イルミネーション」の認定と13年連続“日本一”のイルミネーションに選ばれた所以と考えられます。

2025年は、多くのゲストが朝から夜まで一日中「憧れの異世界。」をより楽しんで欲しいという想いから、新しい絶景エンターテインメントを創出。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスを届けてきました。

画像提供：ハウステンボス

シャワー・オブ・ライツ

2025年春は、ハウステンボスが誇るエンターテインメントを集結させた、圧巻のナイトショーを鑑賞する「シャワー・オブ・ライツ」が誕生。

ヨーロッパの街並みを活かして日本最大の音楽噴水ショーとイルミネーション、サーチライト、海外アーティストの生歌と大迫力の花火などの多様な演出を融合させたナイトショーです！

水と光が織りなす大パノラマの絶景が広がり、多くのゲストが楽しんでいます。

さらに、イルミネーションの旬となる冬期は、シーズンイベントもより一層増強。

画像提供：ハウステンボス

グランド・シャンデリアツリー

現在開催中のクリスマスイベント「European Holy Christmas（ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス）」では、日本初(※3)の「グランド・シャンデリアツリー」が登場しました☆

暖かな光が無数のクリスタルに反射して、圧巻の輝きを放ちます！

園内の街並みは、聖歌隊の美しく力強い歌声と無数の輝きに包まれる感動のナイトショー、クリスマス装飾やイルミネーションに彩られた空間。

その中で、グルメや雑貨が一堂に集結するクリスマスマーケットを展開しています。

多くのゲストが、圧倒的な輝きに包まれたヨーロッパの街並みで過ごす、“憧れのクリスマス”を体験できるシーズンです！

また、2026年1月10日からは大人気イベント「白銀の世界」を開催。

シャンパンゴールドの煌めきに包まれたクリスマスから一変、街全体が“真っ白”に輝く、唯一無二の冬絶景を届けてくれます。

点灯式は、海外アーティストによる美しい生歌が響き渡る、神聖なチャペルが舞台。

メロディーが最高潮に達した瞬間、街一帯が一斉に白銀の光に包まれます☆

空から舞い降りる雪やフィナーレを飾る煌めく花火で、心震えるほどの感動を体験できる式典です。

「白銀の世界」は今回でグランドフィナーレを迎え、これまでにない演出とスケールで街全体が最高の輝きを放ちます！

シンボルタワーも白銀の光に染まり、“真っ白”な輝きが夜空から場内全体へと降り注ぐ新たな演出で、今冬限りの“一生モノ”の感動体験を用意。

長年感動を届けているハウステンボスが、白銀の世界を通して、2026年以降もハイクオリティなイルミネーションとナイトエンターテインメントを充実させていきます☆

これからも「憧れの異世界。」で、圧倒的な輝きと感動を届けるハウステンボスに注目です！

客室からイルミネーションを楽しむプラン

画像提供：ハウステンボス

客室一例

日本三大イルミネーション認定を記念して、客室からイルミネーションを楽しむプランが登場。

日直営ホテルの「ホテルヨーロッパ」「ホテルアムステルダム」「ホテルデンハーグ」が、特別な宿泊プランを用意されています！

本プランでは、イルミネーションをお部屋から楽しめる人気の客室を確約。

さらに、イブニングコンサートへの参加も含まれています。

コンサートの余韻に浸った後は、イルミネーションとともに煌めくヨーロッパの街並みを、お部屋でゆっくりと贅沢に堪能できるプランです☆

ハウステンボスのこれまでの受賞歴

2013年〜2022年「イルミネーションアワード」 総合エンタテインメント部門 第1位

2017年「日本三大イルミネーション」認定

2023年「第1回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞 第1位

2024年「第2回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」2024年度 最優秀賞、イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞 第1位

2025年「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞 第1位

（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー 代表理事 丸々もとお氏 コメント

画像提供：ハウステンボス

今回、「日本三大イルミネーション」の再認定については、全国6600人以上の夜景観光士と一般投票の合計数により決定致しました。

その投票を元に、東日本ランキング、中日本ランキング、西日本ランキングと発表を重ねて参りましたが、ハウステンボスにおいては西日本ランキング第一位に輝き、さらに全てのエリアのランキング投票から「日本三大イルミネーション」として認定されることになりました。

合わせて、「インターナショナルイルミネーションアワード2025」での優秀エンタテインメント部門第一位、及び13年連続第一位を獲得した施設は唯一無二の存在であり、最も素晴らしい栄誉です。

今年は人気の白銀の世界が終了しますが、新たなイルミネーションの世界を目指した活躍を期待しています。

クリスマスイベント「European Holy Christmas」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2025年11月7日(金)〜2026年1月5日(月)

日本初の「グランド・シャンデリアツリー」が登場するクリスマスイベント「European Holy Christmas」を開催中。

ヨーロッパの街並みが圧倒的な輝きに包まれる、憧れのクリスマス体験を楽しめます☆

ウィンターイベント「白銀の世界 グランドフィナーレ」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2026年1月10日(土)〜2026年2月26日(木)

多くのゲストがその美しさに感動してきた「白銀の世界」が、ついにグランドフィナーレ。

最後の開催となる今回は、“6 年間の集大成の輝き”を、これまでにない演出とスケールで届けます！

1000カ所を超える、全国の夜景・イルミネーションイベントの中から選出。

ハウステンボス「日本三大イルミネーション」認定の紹介でした☆

