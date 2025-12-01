Echo Dot Max

Amazonのスマートスピーカー新製品である「Echo Dot Max」と「Echo Studio(2025年発売)」において、Alexaホームシアター機能が利用可能になった。最大5台のEchoデバイスを用いて、ホームシアター環境を構築できる。

Echo Dot Max(2025年発売)の場合は、Fire TV Stick 4K(第2世代)、Fire TV Stick 4K Plus、Fire TV Stick 4K Max(第2世代)、またはFire TV Cube(第3世代)のいずれかと組み合わせて使用。同じEcho Dot Maxを最大5台まで、オプションでEcho Subを1台ペアリングできる。

なお、異なるEchoデバイスを組み合わせてペアリングはできない。また、EchoデバイスとFire TVデバイスの両方を最新のソフトウェアにアップデートする必要がある。

Echo Studio(2025年発売)

Echo Studio(2025年発売)の場合は、Echo Studio(2025年発売)をFire TV Stick 4K(第2世代)、Fire TV Stick 4K Plus、Fire TV Stick 4K Max(第2世代)、またはFire TV Cube(第3世代)のいずれかと組み合わせて使用する。

こちらも、同じEcho Dot Maxを最大5台まで、オプションでEcho Subを1台ペアリング可能。異なるEchoデバイスを組み合わせてペアリングすることはできない。