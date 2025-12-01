ロッテが左腕カスティーヨを獲得

正午にロッテから舞い込んだ補強選手にファンが騒然となった。球団は1日、前オリオールズのホセ・カスティーヨ投手を獲得したと発表。29歳左腕の名前に「え??」「5回くらい目を疑った」「一瞬頭バグった」と驚くファンが目立った。

ロッテ入団が決まったカスティーヨは2018年にパドレスでメジャーデビュー。2年ぶりにメジャー復帰した今季はダイヤモンドバックス、メッツ、マリナーズ、オリオールズの4球団でプレーし、計29登板で2勝2敗、防御率3.94。メジャー通算では69登板で5勝5敗、防御率4.11を残している。

ファンが混乱したのは“ホセ・カスティーヨ”の名前。2011年に在籍したホセ・カスティーヨ氏と同じ呼び名のため、SNSでは「あのカスティーヨかと思ったら違う人だった」「一瞬復帰かよと思った」「14年前に獲得した選手もう一回獲得したんかと」などと、ファンの困惑コメントが飛び交っていた。

カスティーヨはドジャース・大谷翔平投手との対戦もあり通算で3打数1安打に抑えている。サブロー監督も「198cmの長身サウスポーで角度があり、150キロを超えるストレート、スライダーのキレともに素晴らしいという印象を受けました。MLBではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみです」と球団を通してコメント。ブルペン陣を支える活躍が期待されている。（Full-Count編集部）