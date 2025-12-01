（MCU）映画シリーズのヴァルキリー役で知られるテッサ・トンプソンが、MCUにおける同キャラクターの将来について言及し、復帰の意思を示している。

『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）でMCUに参戦したヴァルキリーは、皮肉屋ながらタフで仲間思いのキャラクターだ。続編『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）のほか、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）『マーベルズ』（2023）でも活躍。アニメシリーズ「ホワット・イフ...？」（2021-）「マーベル・ゾンビーズ」（2025）にも登場し、トンプソンは声を担当している。

トンプソンはMCUにおけるヴァルキリーの今後について、米に「ケヴィン・ファイギに電話してください」と笑いながら回答。マーベル・スタジオ社長の名前を挙げながら、「このキャラクターを演じるのは本当に好きだし、彼女自身のことも好きです」とコメントし、「アベンジャーズ・アッセンブル」への参加に意志を見せた。

さらに、「これらの映画の何がそんなに楽しく、今も観客の関心を引きつけているのかというと、キャラクターの組み合わせと、彼らが互いに影響し合いながら変化していくところだと思います。ヴァルキリーには好きなところがたくさんありますが、ヴァルキリーが誰と関わるかが重要なんです」と付け加えた。

また、友人であるペドロ・パスカルとの共演にも関心。パスカルは『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（2025）でミスター・ファンタスティック／リード・リチャーズ役でMCUに参加し、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも出演する予定だ。

「本当に楽しい時間なんです。憧れの人たちと一緒に作品を探求していくんですから。いつもと違う力を使えるから、すごく楽しいんです」ともコメントしたトンプソン。『ソー：ラブ＆サンダー』にジェーン／ソー役で復帰したナタリー・ポートマンとゴア役を演じたクリスチャン・ベールの名前を挙げ、「俳優を観察するのが大好きだし、さまざまな状況下で人々が働く姿を見るのも大好きなんです。現場は楽しい遊び場です」と語った。その言葉からは、MCU復帰への確かな意欲がうかがえる。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日に日米同時公開予定。

