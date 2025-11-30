アストン・ヴィラのMFでイングランド代表のモーガン・ロジャーズ（23）が、リアリティ番組『Love Island』に出演した美女リア・テイラーさん（29）と交際しているようだ。ロジャーズは最近、テイラーさんをコッツウォルズの隠れ家へロマンチックな旅行に連れて行ったという。『THE Sun』が報じている。



関係者によると、ロジャーズは交際を公にしたくない意向であったが、テイラーさんが自身のInstagramのストーリー機能にロジャーズの後ろ姿の写真を投稿し、熱愛が発覚した。テイラーさんは2023年の『Love Island』では苦難を経験しており、関係者は「リアには恋愛で少し幸運が訪れるべきだ」とコメントしているという。



トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表にも定着しつつあるロジャーズは、私生活を秘匿してきた。しかし、テイラーさんとの旅行直後の先週日曜のリーズ・ユナイテッド戦では、2得点を挙げて2-1の勝利に貢献するなど、公私ともに絶好調のようだ。



若手スターの今後のピッチ内外での動向に注目が集まる。



