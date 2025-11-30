グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は、元ライブアイドルの松本みいなさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】三刀流グラドルが出現！

☆元ライブアイドルの"カワイイ""キレイ""エロイ"三刀流グラドルが出現！



1stDVD『みーにゃにおまかせ』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年11月15日）





●松本みいな（まつもと・みいな）

10月26日生まれ 栃木県出身 T162cm B85 W59 H89

ビールの売り子からライブアイドルを経て、グラビアアイドルへ。自称"キレカワレイ」も「エロイ」もいける三刀流グラドル"になりました。職業でもないことで何刀流とか言っていいのかと思いつつも、お会いしたら確かに可愛くて、キレイで、エロい。納得できる存在感でした。

――資料によると「自分の作品を出すことが目標だった」とのことですが。この作品で、その目標を達成した感想は？

松本 出すまでには時間がかかるかなあって思っていたんですけど、けっこうすぐ達成できたなっていう感じです。

撮っているときはあんまり実感なかったんですけど、実物が目の前にあって、イベントでお客さんが手に取っているのを見て、本当に出せたんだなあっていう実感が湧いてきました。

――1stDVDはいつぐらいに、どちらで撮りましたか？

松本 7月くらいに、千葉の鴨川で撮りました。

――テーマとか、物語とか、役柄は、どんな感じですか？

松本 私はアイドル時代の前に、ビールの売り子をやっていたことがあったので、ビールの売り子のシーンがあったりとか、自分がやりたいと言ったことが詰まっている作品です。

――お気に入りとか、オススメのシーンを幾つか紹介してください。

松本 ビールの売り子さんのシーンは、他の方のDVDとかにはなかったりする、私ならではのシーンだなあと思うので、そこは楽しんでほしいなあと思います。

あとこのDVDの撮影でカメラマンさんだったりとかに「お尻がいいね」って、褒めていただけることがあって、そこからお尻も武器にできるんだなあって、気づきました。"お尻のみーにゃ"にも、たくさん反応していただけるとうれしいなって思います。

――ビールの売り子の機材はどうしたんですか？

松本 それは、事務所の方がメルカリで（笑）、中古を買ってくれました。



――特に美尻、きれいなお尻が表現できたと思ったシーンはどこですか？

松本 ストレッチするシーンがあるんですけど、バランスボールやったり、ゴムを引っ張るシーンとかは、けっこうお尻が見えていると思うし、DVDで一番最初に撮ったシーンなので、初々しさも出ていると思います。

――ハイレグ競泳水着のバスルームのシーンなんかもありますが。今回のDVDは点数をつけるとしたら何点でしょう？

松本 表紙はお尻がきれいなので、98点。

――作品全体としては？

松本 全体だと、76点。

――その差はなんですか？

松本 表紙は、お尻がめっちゃいいと思います。まだまだファーストなんで、伸び代を残しておきたいっていうところですね。

――ご自分で何か不満なことがあるんですか？

松本 いや、慣れてなかったから、うまくデキてなかったなあって。

――ぎこちない感じですか？

松本 そう。まだ、恥ずかしさが残っている自分がいたなっていう。

――そこは初々しさで、ファーストならではの魅力だとは思いますが。

松本 ファーストならではなのかなと思いますが。伸び代を残しておかないと、セカンドの楽しみがなくなっちゃうし。

――グラビアをやっていたのはアイドル時代からですか？

松本 アイドル時代からやってました。

――アイドルを辞めたのはいつ？

松本 1年くらいまでです。

――イベントに来たファンの中にはアイドル時代から応援してくれた方もいましたか？

松本 いらっしゃいましたね。アイドルのときから知ってくれてる人が半分くらいはいて心強かったです。しかも「3年ぶりだ」という方もちらほらいました。

――憧れているタレントさんとかはいますか？

松本 すごい好きなのは、天羽希純ちゃんです。アイドル時代に、ご一緒させてもらった時とかは、一緒に写真撮らせてもらったりとか、いちファンです。

――今後もグラビアを頑張っていく感じですか？

松本 そうです。

――ライブアイドルに戻ることは？

松本 今のところはないです。

――グラビアの今後の目標は？

松本 自分の作品を出すという目標は叶えられたので、次はやっぱり写真集とかもそうだし、（イメージDVDを）セカンド、サードって続いていけるグラビアアイドルになりたいと思います。マルチに、いろんなお仕事もしたいです。

――ちなみに野球は好きだったんですか？

松本 全然、好きじゃないです。ビールは好きです（キッパリ！）。

＊ ＊ ＊

とにかく「カワイイ」と「キレイ」の二刀流とか、「エロイ」を加えて三刀流と言い切れるのは見事です。自信に溢れていますね。

個人的には"キレカワ"な「ビジュアル」に加えて、足長美脚や美尻の「スタイル」の良さも推したい気もしますが。とにかくライブアイドルからグラビアアイドルに転身してくれて、イメージDVDにも積極的なことに感謝です。

取材・文・撮影／北川昌弘