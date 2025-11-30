ローファースニーカーにそろそろ飽きてきた人に。今後はまた別タイプのレザースニーカーが流行りそう

＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

2025年のスニーカートレンドで最大のトピックはローファータイプのスニーカーではないでしょうか。ナイキやニューバランス、キーン、コンバースなどスポーツブランドやアスレチックブランド、アウトドアブランドまで実にさまざまなブランドから登場し、注目されました。

しかしながらそのブームは少し落ち着いてきたように思えます。それでは次に来るのは一体どのようなアイテムなのでしょうか？ 個人的にはローファースニーカーの流れから、さまざまなタイプのレザーシューズをベースとしたスニーカーが登場しそうな気がしています。

例えば、今回買ってみたコンバース「オールスター チャンク MS OX」のようなアイテムです。

▲コンバース「オールスター チャンク MS OX」（1万3200円）

こちらはデッキシューズをモチーフにした1990年代のアーカイブ「マリンスター」がデザインソースとなった1足。履き口を囲むようなシューレースや、U字のモカシン縫いを施したアッパーなどデッキシューズによく見られるディテールが特徴的です。

▲U字のアッパー

素材はシンセティックレザーを採用。比較的水にも強く、扱いやすいというメリットがあります。マットな質感のため落ち着いた表情ですが、よく見るとつま先には「オールスター」らしいラバーのあしらいが。上品さの中にもどこかアクティブさが感じられるのは、こういった細かい部分が地味に利いているからでしょう。

厚みのあるラグソールは脚長効果が得られるだけではなく、「オールスター」のパターンを踏襲した凹凸があるソールのため滑りにくくなっています。悪天候で滑りやすくなった路面などでも活躍してくれるだろうと期待しています。

■主張が強すぎず、さりげなく個性を光らせているのがコンバースの良いところ

そしてシュータン。こちらには同色で「ALL STAR」の文字が刻まれています。シューレースを結ぶとほとんど見えなくなる位置にありますが、そのさりげなさがコンバースらしくて良いなと思います。先程のアッパー先端部分のあしらいもそうですが、コンバースのこういった主張が激しすぎないところが個人的には好感を抱くポイントです。

加えて、ヒールには見慣れた「ALL STAR」のパッチが。こちらも本来であれば白抜きにしたりパッチ時代を白くしたりしそうなものですが、同色のパッチに文字もグレーっぽい暗色が使われています。徹底して控えめなところは、最早コンバースというブランドの美学すら感じます。

地味に気が利いていると思ったのが、履き口のクッショニング。ご覧の通り少し肉厚になっています。シンセティックレザーとはいえ、レザーシューズを履くと革が足首に当たり靴擦れを起こしてしまいがち。そういった悩みも解消してくれています。ちなみに、ソールは機能的なモノではありませんが程良い硬さで歩きやすいと感じました。

レザースニーカーなので通常のスニーカーに比べやや重量があるのですが、インソールが柔らかすぎないため踏ん張りやすく、その結果足運びがしやすいようになっています。長時間レザーシューズを履くとスネをはじめ脚が疲れやすいイメージがありましたが、杞憂に終わりそうです。

やはりレザースニーカーの最大の強みというか魅力は、カジュアルな着こなしにおいても馴染みつつ全体を引き締めてくれるところにあると思います。今回はデニムに合わせましたが、スウェットパンツやナイロンパンツなどとも相性が良いでしょうし、ジャケパンやセットアップのような少しきちんとした格好にももちろんマッチするでしょう。そんな汎用性の高さと上品さを持ったレザースニーカー、冒頭で言ったように今後トレンドになっていくとは思いませんか？

>> コンバース

＜取材・文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

【関連記事】

◆もしかしてノースフェイスの隠れた名作かも。「フィルデンス ギアミュゼット」を君は知っているか

◆バックパックにもトートにもなる約151g「薄軽バッグ」で買い物後のストレスが半減

◆ファミマで見つけた肉厚カーディガンが今時季の羽織ものとしては100点かもしれない