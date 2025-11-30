「俺もやってやんなきゃ」オランダで圧巻２発の日本代表FWが明かした、古巣・水戸＆磐田への思い「彼らにパワーを貰った」【現地発】
11月29日、水戸ホーリーホックのJ１初昇格、そしてジュビロ磐田の劇的なプレーオフ進出に、OBの小川航基（NEC）は力をもらい、スパルタ相手に２ゴールを決めた。今季通算６ゴールとし、得点王ランキング５位のトビアス・ラウリツェン（スパルタ）に１差に迫っている。
小川が10分に決めた先制弾は、攻撃サッカーを標榜する今季のNECを象徴するような崩しからのゴール。GKが蹴ったロングボールをMFサミ・ウアイサが収めて小川に落とし、そこから小川→佐野航大→ウアイサとショートパスがつながり、最後はゴール正面から小川が右足を振り抜いた。
「GKのロングキックからすごくいい流れで、相手のゴール前を崩すことができました。自分のゴールというより、チームのゴール。航大からパスをもらえないと判断して動き直した。それがハマりました」
前半アディショナルタイムの２点目は、PKを右隅に決めたもの。これまでPKを蹴り続けてきたMFチャロン・チェリーが最近、２度続けて外したこともあり、日本代表FWは「次はお前が蹴れ」とPKを託されていた。
「僕はPKが得意なので、僕が蹴りたいというのもある。そして今回、しっかり自分で決めた。個人的に、PKは運ではなくやっぱり実力だと思ってます。ひとつのゴールとして自信を持ってカウントしていい。今日は雨でピッチが濡れていた。強いボールをサイドに蹴り込めば、キーパーが触る前にゴールにねじ込むことが出来る。実力あってのPK、そう僕は思ってます」
14試合を戦い終えたNECは今節の４位以上を確定させた。「その要因はやっぱり得点力」とエースストライカーの小川は言う。ここまでNECが叩き出した36ゴールという数字は、首位PSVの41ゴールに継ぐ、リーグ２位の成績である。
「得点を取れることがこのチームの強みです。センターバックにも足元（のスキルが）があって、上手い選手を配置している。毎試合失点して、失点数がちょっと多い（23失点。リーグ12番目）のでそれを減らしていかないといけない。しかし、それ以上に得点すればいいという考えもある。チームとして勝利するのが一番です」
NECの好調ぶりを象徴するのが前節のフェイエノールトとのアウェーゲーム。敵地で１−２の劣勢に立ちながら、途中出場の塩貝健人が２ゴールを決めるなどし、４―２で逆転勝ちした。試合終了間際に塩貝がトドメのロングシュートを決めると、すでにベンチに退いていた小川を筆頭に、チームメイトが殊勲の20歳をめがけて猛ダッシュし、もみくちゃにした。
「あの光景を見たら分かる通り、フェイエノールトにアウェーで勝つということがどんなに素晴らしいことかわかると思う。フェイエノールト戦の勝利が今日のNECを勢いづけたと思います」
この日は今季のJ２、J３最終節。日本全国で多くのドラマが生まれた日、小川にとって古巣のひとつである水戸ホーリーホックが、クラブ史上初めてJ１昇格を決めた。
「僕は半年だけでしたけれど、あのクラブでやり、感じたことがあります。出場機会を掴めなかったりした若い選手が水戸にレンタルされてきたり、お金のところだったり、環境の問題だったり、いろいろあると思いますよ。僕も内部の事を知ってます。水戸のJ１昇格は多くの人に夢や希望を与える出来事だと思いました。いろいろ感じるものがありました」
廃校を利用した水戸の練習場「アツマーレ」は、城里町七会町民センターを兼ねた施設。選手と市民がジムを共有して汗を流す。
「そういう中で水戸がやっていることは、あまりみんなが知らないこと。地域のおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に共同で（施設内のジムを）使うということはなかなかない。水戸がそういう環境でも関係ないんだということを見せてくれた。希望を貰いました。
