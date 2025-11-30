糸井氏は2年連続の参加

“糸井節”がすぐさま炸裂した。日本と韓国のプロ野球レジェンド選手たちが集った「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日、エスコンフィールドで開催された。開始早々、中継映像から流れてきた“声”にファンも抱腹絶倒している。

昨年7月22日以来、2度目の開催となった日韓OB戦。和やかな雰囲気で行われるイベントは、「選手マイク」が採用されており、選手たちの声が流れてくる。この日は初回の守備から早速使われ、2年連続で参加した糸井嘉男氏の“しゃべくり”がずっと流れていた。

「応援歌かっこいいね」「打球こわーーー」などと喋り続け、右翼守備に就いた中田翔氏に対しては「ライト似合わんぞ」とツッコミを入れる場面もあった。

ずっと喋り続ける糸井氏にファンも爆笑だ。「糸井うるせえww」「糸井さん試合中めっちゃしゃべってるな笑」「糸井さんめっちゃ声出てる」「糸井やかましすぎるやろw」「糸井、永遠の18歳だろw」「糸井さん、声でかww」などと反響が広がった。（Full-Count編集部）