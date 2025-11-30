老後の楽しみのひとつとして挙げられる海外旅行は、お金と時間に余裕のある“勝ち組シニア”の特権でしょう。しかしながら、加齢による体力・判断力の低下が原因で、思わぬ災難に見舞われるケースもあるようです。70代夫婦が念願のフランス旅行中に体験したとある事例をもとに、高齢者の海外旅行に潜む思わぬリスクとその対策・予防策をみていきましょう。

フランス縦断ツアーに参加した70代夫婦

中島葉子さん（仮名・72歳）は、夫の孝一さん（仮名・74歳）と年に1度、夫婦で海外旅行に行くことをとても楽しみにしていました。

年金受給額は夫婦で月に約35万円と十分で、資産運用もしていたため、経済的にも余裕があります。

また、普段からジムに通い、持病もない葉子さん、体力にもまだまだ自信がありました。

ただし、語学には自信がないため、旅行は添乗員同行のツアーを利用しています。ツアー参加者には同じような夫婦も多く、仲よくなれるのもツアーの楽しみのひとつです。

そんな葉子さん、今年の夏休みにはフランスを訪れていました。10日間かけてフランスを縦断するツアーは、葉子さんにとって念願の旅で、とても楽しいものでした。

しかし、移動が多く、知らず知らずのうちに疲れが溜まっていたのかもしれません。

帰国の前日、なんとパリの街の石畳で転倒してしまい、救急車で病院へ搬送される事態に。

「まさか、自分が……」

今までに感じたことのないような手首の痛さと言葉の通じないなか、付き添ってくれた孝一さんを介して、スマホの翻訳機能でなんとか症状を伝えます。診察を待っている間は不安で心細い時間でしたが、すぐに添乗員さんが駆け付けてくれ、ホッとしました。

案の定、手首は骨折していましたが、すでに帰国日だったため応急処置だけしてもらい、ひとまず手首の激痛に耐えながら、予定どおりの帰国便に乗ることができました。

帰国してすぐ病院に行くと、「骨がずれているので手術が必要」と告げられ、3日間入院しました。そのあとも、リハビリのためしばらく通院しています。

葉子さんを救った“不幸中の幸い”

若いころから何度も海外旅行に行っていた葉子さんでしたが、こんなケガをしたのはもちろん初めてです。

「若いころと同じように動けると思っていてはダメだわ……」

と、自信をなくしてしまいます。

ただ、不幸中の幸いといえることもたくさんありました。

まず、搬送先が公立病院だったため医療費が安く、また、海外旅行保険にも加入していたため、帰国後の入院や通院にかかった費用も含め、自己負担はほとんどありませんでした。

なお、症状によっては、帰国便に搭乗できない場合もあります。

「もし帰国便に乗れなかったら、宿泊先の延長や家族への連絡、追加費用など、考えることが山のようにあったと思います」

予定どおりの便で帰国できたことも、本当に「不幸中の幸い」だったのです。

シニアの「海外旅行意欲」が高まっている

観光庁「出国日本人数」によると、日本人の出国人数は新型コロナウイルスの影響で2021年に51万人まで激減しました。しかしその後は、2022年に277万人、2023年は962万人、2024年は1,301万人と、急速に回復傾向にあり、2025年はさらに増える見込みです。

若い世代は海外旅行に消極的といわれているなか、シニア世代は「老後の生きがいとして楽しみにしていること」に旅行・レジャーを挙げる人が最も多く、旅行先としては、遠方のヨーロッパを好む傾向にあるようです（※）。

（※）株式会社JTB総合研究所「データから見る「長寿時代」におけるこれからの高齢者の旅行について」より

一方、加齢による体力・判断力の低下により、旅行先でトラブルが起こるケースも少なくありません。

葉子さんのような転倒のほかにも、持病の悪化や熱中症、食あたりなど、現地の医療機関を受診することになる場合があります。また、ちょっとしたケガが帰国後に大事になる危険性も高いようです。

シニアが海外旅行を「安心」して楽しむためのコツ

シニアの海外旅行においてトラブルを防ぐためには、安心への備えが欠かせません。

余裕のあるスケジュールを組む

長時間の移動や過密な日程は、思っている以上に体に負担がかかります。

「1日に訪れる観光地を減らす」「休息日を入れる」など、余裕ある旅程づくりが大切です。

シニア向けのパッケージツアーを利用するのも安心でしょう。

海外旅行保険に加入する

補償内容をきちんと確認したうえで加入しましょう。

病気やケガの際の補償だけでなく、身の回りの物の盗難や破損に対しても補償されます。

混雑状況を確認しておく

人気の観光地では、長時間の行列や人混みは避けられません。混雑していると休憩場所やトイレの確保が難しくなるため、あらかじめ混雑を避ける工夫が必要です。

水と食事に注意

生水や生ものから感染症を起こすことがあります。加熱された安全な食事を心がけましょう。

薬の準備

普段から服用している薬は必ず持参しましょう。薬の英語名をメモしておくと、現地での急な体調不良時にも安心です。

旅行を「台無し」にする深刻なトラブル…もっとも大切な予防策とは

海外旅行は、人生に彩りを与えてくれる大きな楽しみのひとつです。異国の文化や風景に触れる時間は、心を豊かにしてくれることでしょう。

ただし、シニア世代が海外旅行に行く際、若いころと同じ感覚では、体力や環境の違いから思わぬトラブルに見舞われるリスクが格段に高まります。ここまで読んで「自分には関係ない」「自分なら大丈夫だ」と感じている人ほど要注意です。

だからこそ、老後の旅行では、準備の丁寧さが安心を生みます。海外旅行保険への加入はもちろん、余裕のあるスケジュールを組み、体調管理や薬の持参を忘れないことも大切です。

「お金があっても、元気でないと意味がない……旅行は準備が9割、また元気になったらしっかり準備して、今度はゆっくり旅を楽しもう」

葉子さんはそんなふうに考えています。

安全と安心を整えてこそ、旅はより深く、豊かな思い出を残してくれるのではないでしょうか。

石川 亜希子

CFP