ÁöÎÝ¤ÎÂÇµåÈ½ÃÇ¤Ç¤Ê¤¼¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¡©¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¼Â±é¡Ä¼ºÇÔ¤òËÉ¤°¡È»ÑÀª¤È½Å¿´¡É
¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¥Ê¥¤¥ó¤ò»ØÆ³¡ÄÁöÎÝ¤Ç¼ø¤±¤¿¶â¸À¤Î¿ô¡¹
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬11·î24¡¢25¤ÎÎ¾Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹âÌîµåÉô¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ËÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Ï²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÂÇ·â¤ò¼Â±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÁª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÁöÎÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»ÑÀª¤äÁö¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¶â¸À¡É¤ò¼ø¤±¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤ë¡¢Êá¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁöÎÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁª¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Î24Æü¡¢½Å¿´¤ò²¼¤²¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ë½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê¾åÂÎ¤¬¡ËÉâ¤¤¤Æ¡ÊÂÇµå¡ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢±¦Â¤Ë½Å¿´¤ò¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈµÕ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£½Å¿´¤ò²¼¤²¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±»ß¤Þ¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝÁö¼Ô¤Ç»°ÎÝ¤ò½³¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡ÖºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ë¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶Â§¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Ìµ»à¤ä°ì»à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎÝ¾å¤ÇÂÇµåÈ½ÃÇ¤òµÞ¤®²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¡ÖËÍ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±·Ð¸³¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤«¤é¡ÊÂÇµå¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ25Æü¤Ï»ÑÀª¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¸Ô´ØÀá¤ò³ä¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢½Å¿´¤ò²¼¤²¤Æ¥ê¡¼¥É¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î·Á¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸Ô´ØÀá¤Ç²¡¤»¤Ð°ìÊâ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢MLB¤ÇÂè2¥ê¡¼¥É¤¬ºÇ¤âÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼éÈ÷¤â¡ÊÁöÎÝ¤Î¡ËÂÇµåÈ½ÃÇ¤â¤³¤Î·Á¤À¤«¤é¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤À¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Áö¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö¼ê¤Ï¸å¤í¤Ë¿¶¤ë¡£Á°¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤ÏÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡£¸å¤í¤Ë¿¶¤ì¤Ð¡ÊÁ°·¹»ÑÀª¤ò¡ËÊÝ¤Æ¤ë¡£É¨¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¡£É¨¤ÏÁ°¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥È¥é¥¤¥É¤â¿¤Ó¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥¨¥Ã¥¸¡ÊÂ¤Î³°Â¦¡Ë¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤¹¤ë¡£Æâ¸Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¸ªÉý¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹üÈ×¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥í¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂ®¤¯Áö¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âÀ¸¤«¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»708ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤Î¶â¸À¤Î¿ô¡¹¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ»Ì©¤Ê2Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë