無断駐車に罪悪感を微塵も感じさせない態度の老人となかなか話が噛み合わない【ママリ】

自分が借りている駐車場に毎週無断駐車され、ついに犯人に声をかけに行ったAi(@mayai260)さん。「宇都宮さんから許可をもらっている」と言う犯人ですが、Aiさんはそれが誰なのかもわかりません。部屋番号を聞くとまさかの隣人…。無断駐車をしていた男性は訪問マッサージをするため宇都宮さんを訪ねてきていたのでした。その男性とともに宇都宮さんの部屋を訪ねますが、隣人は想像以上に身勝手で厄介な人だったようです。漫画『非常識な奴と戦った話』をダイジェスト版でごらんください。

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

宇都宮さんって誰…？

団地に住んでいるAiさんは、自身の契約している駐車スペースに勝手に車をとめる人がいることに腹が立っていました。



ある日、無断駐車していた男性に声をかけるも「宇都宮さんから許可をもらった」と主張されます。聞いたことがない名前で、それが誰かわからなかったAiさん。詳しく聞くとなんと隣人でした。隣人とはいえ、ほとんど顔を合わせることはありません。ただ、おじいさんが住んでいるのは把握していたAiさん。



なぜ隣人がAiさんの駐車場を使っていいと言ったのか理解に苦しみます。駐車していた男性も「停めていいと言われたから」としか言わず、話がかみ合っていないようです。

無断駐車した本人の態度にもモヤモヤ

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

無断駐車していた犯人は宇都宮さんに訪問マッサージに来ているということが判明したものの、自分は関係ないと言い張る犯人にAiさんは内心イライラしていました。無断駐車を謝罪することもなく、仕事だからと切り抜けようとする姿勢はおかしいですよね。



なぜか宇都宮さんのところへ一緒に行って話すよう言われ、Aiさんはなぜ自分が行かなきゃいけないのかとモヤモヤしながら、宇都宮さんの部屋へ…。Aiさんに気づいた様子の宇都宮さん。謝罪の言葉は出るのでしょうか。

意味不明な主張をされてさらにモヤモヤ

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

Aiさんが部屋番号と名前を伝えるも耳が遠い宇都宮さんは聞こえず、代わりに訪問マッサージの男性が説明をしてくれました。事情を理解したものの、笑って「すみませんね」と言う宇都宮さん。しかも「いつもこの時間は停めてないでしょう。使う時は遠慮なく言ってください」と、無断駐車に対し罪悪感は持っていないような口調です。



お金を払って駐車場を契約しているのに、使っていないから停めたというのはおかしいですよね…。しかも、今後も駐車をやめるつもりはなさそう。これはかなり手ごわい相手かもしれません。



団地で起きた駐車場トラブル。相手と自分が考えている「常識」の範囲にズレがあると、話がなかなかかみ合わないことがわかります。とはいえ、契約もしていない駐車場を使うのはいけないことです。隣人が理解してくれるとよいのですが…。隣人トラブルの難しさについて描かれた『非常識な奴と戦った話』は、集合住宅に住む難しい一面を表現した作品です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）