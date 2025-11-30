【ずるい】パチンコで夫が12万円勝ち！→意外な使い道に「私も欲しかった」妻のモヤモヤ本音【ママリ】

夫に久々に許可したパチンコで1000円が12万に！勝った夫の行動は？

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

＠ママリ

旦那がパチンコいきたーい！と言うので、久しぶりに許可をして、小遣いの範囲でと約束して送り出しました。



パチンコに行った時間はわずか2時間程度。

ラインもあまりテンションの高いものではなかったので、負けたか、トントンくらいだったのかな～？って思っていたのだが…



なんか帰ってきたら、ファミマのちょっと高めの生果物ジュースみたいなのを私にくれ、ニコニコニコニコ😊✨(笑)



えー、いくら勝ったの？

と聞くと、

シャキーン✨✨✨✨



財布から諭吉が12人💦

1000円で、12万になったー！と。。。 出典：

qa.mamari.jp

いつも仕事が終わると家まで直帰、飲み会などにもほぼ行かない投稿者さんの夫。そんな夫が「パチンコに行きたい」と言い、普段の生活を見た上で久しぶりに許可したようです。



お小遣の範囲内の約束を守り、2時間で帰宅した夫は1000円が12万円になったと満面の笑顔だったよう。12倍になるなんて…思わず誰でも笑顔になってしまいますよね。

そこからローンの繰り上げ返済に回して！と3万円貰い、今日の晩ご飯は出前を取ってくれ、今度ご飯を奢ってくれるらしく、ディズニーにも連れてってくれるとのこと。

正直嬉しい！！！！



けど



金をくれーーー！！！！！！！！

ずるい！ずるすぎる！！！！





みなさんの旦那さん、パチンコで勝った時何をしてくれるorいくらか渡してくれる、など何かありますか？！

もしくは内緒にされてるー😞など。。。



ローン作ったのも旦那だから得してる気分には正直ならない😅

けど、お小遣いの範囲だから何も言えません😅😅(笑) 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの夫は、その勝った分のお金でローンを繰り上げたり、食事やディズニーランドに連れて行ってくれるとのこと。とてもうれしい気持ちの反面、投稿者さんにもお小遣いとして欲しかったとの本音も。



投稿者さんは、夫がパチンコに行った場合、勝ったときに家族に何かしてくれるのか、また内緒にされているのか気になるようです。

「勝つときもあるけど、負けの方が多い…」ママリに寄せられた声

うちの旦那もお小遣いの範囲でパチンコ行ってます😅

負けた時は帰ってきてすぐにお風呂に入るので私は何も聞きません😆



たまに勝った時は、『食費の足しにして～』といくらかくれます。でもどのくらい勝ったかは言いません😅



12枚諭吉さん見せられたら、ろろさんに1枚くれてもいいのになぁ～😆と思っちゃいました 出典：

qa.mamari.jp

パチンコで4万勝ったから貯金しといて～などとお金渡してくれますが、絶対負けてる方が多いと思います。笑



今は妊娠もわかったのでパチンコ禁止にしてますが🤔



本当のことはわかりません！

ディズニー羨ましいです♡ 出典：

qa.mamari.jp

ディズニーでの食事代やお土産代も全部今回稼いだ分から払ってもらいましょうね🤣

今後回数が増えるようなら、私なら“たまに行くから勝てるんだよー。あんまり行ってたら負けるよー”って言って行かせませんねー🤣 出典：

qa.mamari.jp

お小遣の範囲内でという約束でパチンコに行くことを許可し、勝ったときは食費や貯金として渡してくれるとの声が寄せられています。



しかし、負けたときのことは話を聞かないようで、本当のことはわからないようです。負けた方が多い可能性もあるとのこと。ギャンブルの怖いところおですよね。それでも、お小遣の範囲内に留める約束を守っているなら、こちらからは何も言えないところもあるかもしれません。



妊娠中のため、禁止にしているご家庭もあるようです。パチンコがストレス発散になっている夫には「たまに行くから勝てる」ということを忘れず、ご家庭にあったルールを守ることを徹底して欲しいもの。



また、夫がパチンコを楽しんでいる時間、家庭を守っているママたちにも少しは還元を期待したいですね。

妻が妊娠9か月なのに、週3でパチンコに行く夫

＠ママリ

旦那のパチンコに行く頻度について😩

私は元々パチンコ大っ嫌いで、それを旦那は知っています。

最近は残業がやたらと多いなと思ったら嘘をついて仕事帰りにパチンコに行っていることがわかりました。

行っていたことよりも、こっちはワンオペで忙しい中、嘘をついて行っていたことに腹が立ち、たくさん話合いをしました。

もちろん義母にも話し、めちゃくちゃ叱ってもらいました笑笑

行くのは構わないけど嘘だけはやめること。

それとお小遣いの範囲内

自分のやるべきこと（家事.掃除など）をやってからならいい。

子どもも私もみんないる時は家族の時間を優先すること

勝ったらご飯に連れて行くし子どもにもなにかしてあげる

ということを旦那自身で決めたので、

仕事終わり行ってもいいことにしました。

次嘘ついてパチンコ行ったら離婚するという事も。



それから、約束してからずっと守ってくれてはいますがあまりにも頻繁にパチンコに行くのでどうなのかな……と思っていて🙂‍↕️

多くて週3回。残業がない日はほとんど行っています。

私は今妊娠9ヶ月で切迫で自宅安静中。

実家の助けも借りながら生活していますが…

旦那、あまりにも自分の欲を優先しすぎじゃないか？？と思っています。まぁ、2人目が生まれたら1人の時間なんてお互いないので今はいいかな？とも思いますが…。

皆さんなら許せますか？？ 出典：

qa.mamari.jp

夫のパチンコ好きにモヤモヤし続けている投稿者さん。ウソをついてまでパチンコに行かれたことは、とてもつらかったことでしょう。



嘘をつかない約束は守られているものの、現在も週3回パチンコに行っているという夫。切迫早産で安静中の妻を置いてパチンコに行ってしまう夫に、不満を覚えている様子がうかがえます。

妻が妊娠中ならなおさら、家庭を優先してほしい

夫のパチンコ好きについて、ユーザーからは投稿者さんに共感する声や、夫の行動を疑問視する声が複数あがっていました。

私もパチンコ大嫌いなのでそもそも行くことじたいイヤですがその頻度で行かれるのはホントに離婚よぎります… 出典：

qa.mamari.jp

パチンコに行く頻度が高すぎる状況に、自分なら離婚するという声も。価値観が違いすぎて、一緒にいること自体がストレスになってしまう方もいるようです。

1人目いるから早く帰ってくるが普通だと思います！！！

切迫で安静中なら帰って家事しなきゃと思わないのがよくわからないですよね。 出典：

qa.mamari.jp

切迫早産で安静にしなければいけない妻を置いて、パチンコに行ってしまう夫。他の家族が妻をサポートしてくれているとしても、おなかの子どもの父親である自分は何もしないという考え方が理解できないという声もありました。

うちの夫もパチンコ行きまくってますがギリギリ許してます。いや、本心は許してませんが表面上許してるフリしてます。その代わり、子供産まれたらめちゃくちゃにこき使ってやると固く決意しています。

(中略)

妊婦になにが起きてもおかしくない時に行くなよな～～～って思います。「子供産まれたら滅多に行けないから今のうちに」って言うんですけど…いまも本来なら滅多に行けない時期だと思うんですが違いますかー？？ってお尋ねしたい…😂 出典：

qa.mamari.jp

夫のパチンコに対して表面上は許しているという方も。しかし、妊娠中にパチンコに行くことについては否定的な思いを持っているようです。少なくとも子どもが生まれてからは育児にフルコミットしてほしいですよね。



夫のパチンコに対するさまざまな声があがったこの投稿。夫からすれば妻の妊娠中は自分の生活にまだ大きな変化がなく「今のうちに」と思うのかもしれませんが、妻は出産に向けて大切な時期を迎えています。相手の状況をよく考えて、自分がすべきことを選択してくれると良いのですが…。家族内のトラブルについてさまざまな考え方が参考になる投稿でした。

妻が作った弁当「捨てて外食」夫の態度が許せない

＠ママリ

モヤモヤ爆発させてください

話せるとこなくて、すみません



弁当捨てて帰ってくるな！！捨てて先輩と外食行っていることが発覚。給料15万でランチ2000円て意味わからない私もコンビニや外食頑張って控えてるのにバカらしくなる。たまにならと思うけど頻繁に行ってやがる。

七五三や運動会とかの行事を誘うと俺行かないとダメなの？いちいち俺に言うな。って何！？ただの同居人かお前

私が昼夜働いて激務で子供との時間が疎かになっていると悩みを打ち明けたら、そんなの考える暇はるならもっと働け。お前が仕事辞めたら俺の負担増えるじゃん(5時には家帰ってきてゲームしてる)、保育園預けときゃいいじゃん。の言葉は一生忘れない。夫に相談した自分がバカだった！！！！！ 出典：

qa.mamari.jp

夫の言動に怒りを覚えているという投稿者さん。妻が作った弁当を処分してまで外食したり、子育ての悩みに自己中心的な態度をとったりする夫が許せないといいます。



夫の行動にショックを受け、怒りが抑えきれない投稿者さんの気持ちが読み取れます。

夫は家族としての役割を果たせている？

投稿者さんの投稿に対し、ユーザーからは夫に対する疑問の声があがっていました。



投稿内容のみで実際の夫の様子はわかりませんが、書かれている範囲では、家事や子育てなど家族として果たすべき役割が果たせていないのでは？と感じた方がいるようです。

人の旦那さんに申し訳ないですが低所得だし家の事もしない子供の行事にも無関心ならホントにいる意味ないと思いました 出典：

qa.mamari.jp

「人の夫に申し訳ない」と前置きしたうえで、収入・家事・育児のすべてに不満があるなら離れた方がいいのでは…という声がありました。家族でいる以上はお互いに支え合い、補い合える関係性でいたいですよね。

大変だとは思いますが離婚を検討するのもいいと思います 出典：

qa.mamari.jp

離婚することもエネルギーが必要ですし、メリットだけではありません。それでも投稿者さんの状況を踏まえ、夫との離婚を変更したほうがいいと考えた方もいるようです。



妻が作った弁当を捨てるだけでなく、家事や育児にも無関心に感じられるという夫。あなたならこんな夫に対してどんな決断をしますか？夫婦関係の難しさを改めて感じさせられる投稿でした。

記事作成: kotti_0901

（配信元: ママリ）