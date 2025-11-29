「存在感抜群」「コーデが映える！」【しまむら】在庫あるうちに買いたい「おしゃれカーデ」

存在感のある主役級アイテムがあると、コーデ組みもスムーズに進みそう。今回は、@chii_150cmさんが「存在感抜群」と紹介する【しまむら】のフリンジカーディガンにフォーカス。一点投入で冬コーデがおしゃれに決まる予感です。売り切れる前の早めのチェックがおすすめ。

存在感たっぷりのフリンジで大人コーデを格上げ

【しまむら】「フリンジニットカーディガン」\2,420（税込）

@chii_150cmさんが「着るだけでコーデが映える」と絶賛するのは、全体にあしらわれたフリンジが視線を集めそうなカーディガン。華やかさがありながら色味は落ち着いているので、40・50代でも取り入れやすいのが魅力です。ラウンドネックで、タートルネックトップスやカットソーなどともレイヤードしやすそう。

ゆるっとコーデで大人の余裕感じる着こなし

このカーディガンの魅力は、存在感があるのに着回しやすいこと。程よくゆったりとしたシルエットで抜け感を作りやすく、頑張りすぎない大人コーデと好相性。ロングスカートと合わせると、程よい縦ラインが生まれてバランスよく着こなせそう。冬コーデの鮮度アップにぴったりな一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M