「中国のファンに不快感を与える意図はありませんでした」一体何が？ブライトンが三笘薫に関する投稿を削除＆謝罪「反発を招いた」
三笘薫が所属するブライトンは11月28日、公式Xで次のように投稿した。
「クラブは、最近の投稿でアカデミーのプレミアリーグ・クリスマス休戦トーナメントへの参加について触れたことにより、中国で生じたあらゆる不快感に対して、心よりお詫び申し上げます。私たちは中国のファンの皆様を大変大切に思っており、決して不快感を与える意図はございませんでした」
英紙『THE Sun』によれば、削除されたのは、クラブが投稿した、アカデミーの選手と三笘の２ショット写真。手に持っていたボードの写真が旧日本陸軍兵士と思われるもので、「『大規模なPR危機』を引き起こしたため、中国に謝罪せざるを得なくなった」という。
記事は「この投稿は、1000万人のフォロワーを持つアカウントによって共有され、中国のソーシャルメディアWeiboで急速に広まった。この投稿は『大規模なPR危機』と呼ばれ、反発を招いた」と報道。中国から多くの批判の声が上がったために、削除する結果となったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】削除された三笘薫とアカデミー選手の２ショット
