アニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の主題歌などで知られる歌手大槻マキが、２８日に中国・上海で行われた「バンダイナムコフェスティバル２０２５」で、ステージでのパフォーマンス中に急遽中断せざるを得ない状況となったと公式ホームページで伝えた。

「パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」とし、２９日の出演も中止となったとしている。

ＳＮＳでは、当該場面とみられる動画が拡散している。大槻がステージ歌唱中に突然会場が真っ暗になり音楽がストップ。観客らが驚きの声を上げた。１０秒ほど暗闇が続いた後に明かりがつくと、ステージ上で驚いた様子の大槻に、２人が何かを説明している。退場するように促された大槻が、ステージから去り、会場が騒然となっている。

ネットに衝撃が走り「ゾッとした」「映像見る限り、もう本当気の毒としか言いようが無い」「ほんまヤバい」「本当に理不尽すぎます」「仕打ち 怖い」「次は拘束される事態もありえそう」「大槻マキさん大丈夫なんかな」と反応する投稿が集まっている。