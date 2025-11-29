¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤«¤é¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×°ú¤½Ð¤·¤¿½õ¼êÌò29ºÐ½÷Í¥¡Ö¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥À¾Ìî¼Â¸«¡Ê¤Þ¤ß¡¢29¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤âÌµ»ö¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡¡¼þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¡ª¡¡¥®¥¢¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡Âç¹¥¤¤Ê¸Æ¤Ó¹þ¤ß·¯BGM¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¾Ìî¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×Âè3ÃÆ¤Ç¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Î½õ¼ê¤Îº¬´ß½íÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤½¤Î²ó¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ï¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡¡2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤¬¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿Áê¼ê¤¬½õ¼ê¤ÎÀ¾Ìî¤À¤Ã¤¿¡£ÄÅÅÄ¤¬¿äÍý¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤Ø¹Ô¤¯ºÝ¡¢ÄÅÅÄ¤¬È¾Âµ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¥´¥Í¤Þ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤éÌ¾¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡¢Ì¯¹â¹Ô¤¤ò¤»¤«¤¹À¾ÌîÁê¼ê¤Ë¡ÖÀäÂÐ´¨¤¤¤ä¤ó¡¢¿·³ã¤Ê¤ó¤Æµ¤²¹¡×¡ÖÃåÂØ¤¨¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÄ¹Âµ¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖËÍ¤Ïº£¤Á¤ç¤Ã¤È¹¢¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾åÃå¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤´¤Í¤Þ¤¯¤ê¡¢¿ôÉÃ´Ö¸å¤Ë¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÄ¹Âµ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏËÍ¤Ï¿·³ã¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤µ¤é¤ËÇ´¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢X¤Ç¤ÏÄÅÅÄ¤Î¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬Âç¥Ð¥º¥ê¡£·ë²ÌÅª¤ËÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ìÆþ¤ê¤Þ¤ÇÈôÌö¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï¸½ºß¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï23Ç¯1·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·î9¡×¥É¥é¥Þ¡Ö½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡×¤ËÌî¡¹»³Æà½ïÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£