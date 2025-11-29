“体験”コンセプトの「たまごっち ふぁくとり〜！」がハラカドにオープン。今、メゾピアノコラボのたまごっちが買えるのはここだけ！体験ワークのコツや限定商品を紹介
株式会社バンダイと株式会社BookLiveは、たまごっちの新コンセプトの常設店「たまごっち ふぁくとり〜！」を2025年11月22日、東急プラザ原宿「ハラカド」にオープンした。
【画像】決めポーズを見せてくれたくちぱっち(左)とまめっち(右)
今回の記事では「たまごっち ふぁくとり〜！」の限定グッズや体験コンテンツ、店内の様子などを紹介する。
■「たまごっち ふぁくとり〜！」とは？
2025年11月22日に東急プラザ「ハラカド」3階にオープンした“体験”をコンセプトとした「たまごっち」公式ショップ。限定グッズの販売だけでなくフォトスポットなど、たまごっちの世界観を体験できる空間となっている。オープンに合わせて、「たまごっち」誕生29周年を記念したオリジナルグッズの発売および記念キービジュアルの公開も決定しており、今回公開する記念キービジュアルはアニバーサリーをお祝いする様子をポップに表現している。シリーズの垣根を超えてたまごっちが勢ぞろいし、ファンへの感謝とこれからの展望を込めたデザインとなっている。
■店舗概要
オープン日：2025年11月22日
店舗所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」3階
(東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 東急プラザ原宿ハラカド)
■「たまごっち ふぁくとり〜！」限定グッズ
■29周年記念限定グッズ
「たまごっち」誕生29周年を記念した新作グッズが、「たまごっち ふぁくとり〜！」に登場。老若男女問わずたまごっちファンが楽しめるラインナップとなっている。
ラインナップ
・たまごっち 祝29しゅーねん！ チケット風アクリルキーホルダー(全6種)/各880円
・【トレーディング】たまごっち 祝29しゅーねん！ ミニミニアクリルスタンド(全15種)/660円
・たまごっち 祝29しゅーねん！くっつくタオル/1760円
■「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI」シリーズ
平成の子どもたちを夢中にしたナルミヤキャラクターズから、「メゾピアノ」とTamagotchi Connectionがコラボレーション。11月22日時点で「Tamagotchi Connection メゾピアノたまごっちこらぼれーしょん」などの商品が手に入るのはここだけ！
ラインナップ(一部)
・MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI スマホリング(2種)/各1430円
・MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI チャームつきボールペン(4種)/各1540円
・Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん/4180円
■オリジナルグッズ
「たまごっち ふぁくとり〜！」では、ショップの世界観を体感できるオリジナルグッズのラインナップも展開予定。「たまごっち ふぁくとり〜！」描きおろしビジュアルを使用した、ここでしか手に入らないオリジナルグッズなどが多数用意されている。限定商品や、それ以外の商品も含め約100点の公式グッズの購入が可能だそう。
■店内の様子
工場をイメージしたカラフルな店内は、入る瞬間から気分が上がること間違いなし！
オープンを記念して、たまごっちたちと一緒に写真が撮れるグリーティングイベントも開催中だという。残る開催日は2025年11月29日(土)〜30日(日)。
■「みにたま つめほ〜だい！」/3828円
「たまごっち ふぁくとり〜！」限定で、「たまごっち」のミニフィギュアを専用ボトルに詰められるブース。制限時間は3分で、専用のミニフィギュアやたまごっちに登場する「キャンディー」「うんち」「おにぎり」などのアイテムのミニフィギュアを、専用の「たまごっち型ボトル」に詰め放題し“工場の従業員”になった気分を味わう体験ができる。
詰める際にはコツがあり、最初はボトル内でフィギュアが転がってしまいやすいので、できるだけ平たいのものを入れるのがおすすめ。また、できあがった際に外から見て顔が表に来るように入れることも気にしながら体験してみてほしい。
■ワッペンワーク
ここだけのオリジナルワッペンが登場。好きなベースとワッペンを選んで自分だけのワッペンワークを楽しんでみて。3文字程度の文字と、キャラクターを選んだら位置を決めてお会計をしよう。お会計が終わると目の前でアイロンがけしてもらって商品をゲット！ワッペンのみの購入もできるので、お気に入りのお洋服やバッグなどにもたまごっちワッペンを付けることも可能。
たまごっちの新コンセプト店舗「たまごっち ふぁくとり〜！」。グッズを買うという楽しみはもちろん、見て、体験して楽しい空間となっている。たまごっちの世界観にどっぷり浸かりながら思い思いの時間を過ごしてほしい。
※販売アイテムは、状況により予告なく変更・中止になる場合があります。
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※ 「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」は1人2個までです。
※他商品も状況によって購入制限を設ける場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)BANDAI
文＝小林七緒
【画像】決めポーズを見せてくれたくちぱっち(左)とまめっち(右)
今回の記事では「たまごっち ふぁくとり〜！」の限定グッズや体験コンテンツ、店内の様子などを紹介する。
■「たまごっち ふぁくとり〜！」とは？
2025年11月22日に東急プラザ「ハラカド」3階にオープンした“体験”をコンセプトとした「たまごっち」公式ショップ。限定グッズの販売だけでなくフォトスポットなど、たまごっちの世界観を体験できる空間となっている。オープンに合わせて、「たまごっち」誕生29周年を記念したオリジナルグッズの発売および記念キービジュアルの公開も決定しており、今回公開する記念キービジュアルはアニバーサリーをお祝いする様子をポップに表現している。シリーズの垣根を超えてたまごっちが勢ぞろいし、ファンへの感謝とこれからの展望を込めたデザインとなっている。
■店舗概要
オープン日：2025年11月22日
店舗所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」3階
(東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 東急プラザ原宿ハラカド)
■「たまごっち ふぁくとり〜！」限定グッズ
■29周年記念限定グッズ
「たまごっち」誕生29周年を記念した新作グッズが、「たまごっち ふぁくとり〜！」に登場。老若男女問わずたまごっちファンが楽しめるラインナップとなっている。
ラインナップ
・たまごっち 祝29しゅーねん！ チケット風アクリルキーホルダー(全6種)/各880円
・【トレーディング】たまごっち 祝29しゅーねん！ ミニミニアクリルスタンド(全15種)/660円
・たまごっち 祝29しゅーねん！くっつくタオル/1760円
■「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI」シリーズ
平成の子どもたちを夢中にしたナルミヤキャラクターズから、「メゾピアノ」とTamagotchi Connectionがコラボレーション。11月22日時点で「Tamagotchi Connection メゾピアノたまごっちこらぼれーしょん」などの商品が手に入るのはここだけ！
ラインナップ(一部)
・MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI スマホリング(2種)/各1430円
・MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI チャームつきボールペン(4種)/各1540円
・Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん/4180円
■オリジナルグッズ
「たまごっち ふぁくとり〜！」では、ショップの世界観を体感できるオリジナルグッズのラインナップも展開予定。「たまごっち ふぁくとり〜！」描きおろしビジュアルを使用した、ここでしか手に入らないオリジナルグッズなどが多数用意されている。限定商品や、それ以外の商品も含め約100点の公式グッズの購入が可能だそう。
■店内の様子
工場をイメージしたカラフルな店内は、入る瞬間から気分が上がること間違いなし！
オープンを記念して、たまごっちたちと一緒に写真が撮れるグリーティングイベントも開催中だという。残る開催日は2025年11月29日(土)〜30日(日)。
■「みにたま つめほ〜だい！」/3828円
「たまごっち ふぁくとり〜！」限定で、「たまごっち」のミニフィギュアを専用ボトルに詰められるブース。制限時間は3分で、専用のミニフィギュアやたまごっちに登場する「キャンディー」「うんち」「おにぎり」などのアイテムのミニフィギュアを、専用の「たまごっち型ボトル」に詰め放題し“工場の従業員”になった気分を味わう体験ができる。
詰める際にはコツがあり、最初はボトル内でフィギュアが転がってしまいやすいので、できるだけ平たいのものを入れるのがおすすめ。また、できあがった際に外から見て顔が表に来るように入れることも気にしながら体験してみてほしい。
■ワッペンワーク
ここだけのオリジナルワッペンが登場。好きなベースとワッペンを選んで自分だけのワッペンワークを楽しんでみて。3文字程度の文字と、キャラクターを選んだら位置を決めてお会計をしよう。お会計が終わると目の前でアイロンがけしてもらって商品をゲット！ワッペンのみの購入もできるので、お気に入りのお洋服やバッグなどにもたまごっちワッペンを付けることも可能。
たまごっちの新コンセプト店舗「たまごっち ふぁくとり〜！」。グッズを買うという楽しみはもちろん、見て、体験して楽しい空間となっている。たまごっちの世界観にどっぷり浸かりながら思い思いの時間を過ごしてほしい。
※販売アイテムは、状況により予告なく変更・中止になる場合があります。
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※ 「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」は1人2個までです。
※他商品も状況によって購入制限を設ける場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)BANDAI
文＝小林七緒