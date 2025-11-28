「とりあえず」で持っておいても、損はしませんよ！

歩きやすさや自分の靴にこだわりがある人ならば、靴の中に入れる中敷き「インソール」は常に気にしているポイントでしょう。

ニューバランスのインソールなどは定番ですが、シダスってメーカーはご存知ですか？

シダスはスポーツ向けインソールや医療向け用品を手掛けてきたフランスの会社。手ごろなモデルから5桁クラスまで、インソール界隈では豊富なラインナップと品質の高さで知られています。

そんなシダスのなかでも使いやすく買いやすいデイリーモデルが、この「マックスプロテクト・フィール」。

日本人の足に多い低めアーチに向けた設計になっていて、多くの人にフィットしやすいのも持ち味です。とはいえ医療用ではないので、あくまで歩きやすさをサポートするブツ、という認識で。

そもそも人の足って千差万別、さらに歩き方、靴、用途も異なるので、理想のインソールって自分で見つけていくしかないんですよねぇ。なので、いろいろなインソールを試すのも大事じゃないかなと。インソール好きとしてはそう思うのですよ。

ザムスト、ソルボ、バネインソール、スーパーフィートなどなど、いろんなインソールを持っておいて、靴と合わせながら理想の履き心地を見つけていきましょう。まずは手ごろなところから。

