この1枚で世界は変わる。シダスの定番インソールで歩行をアップグレード
「とりあえず」で持っておいても、損はしませんよ！
歩きやすさや自分の靴にこだわりがある人ならば、靴の中に入れる中敷き「インソール」は常に気にしているポイントでしょう。
ニューバランスのインソールなどは定番ですが、シダスってメーカーはご存知ですか？
シダスはスポーツ向けインソールや医療向け用品を手掛けてきたフランスの会社。手ごろなモデルから5桁クラスまで、インソール界隈では豊富なラインナップと品質の高さで知られています。
そんなシダスのなかでも使いやすく買いやすいデイリーモデルが、この「マックスプロテクト・フィール」。
日本人の足に多い低めアーチに向けた設計になっていて、多くの人にフィットしやすいのも持ち味です。とはいえ医療用ではないので、あくまで歩きやすさをサポートするブツ、という認識で。
そもそも人の足って千差万別、さらに歩き方、靴、用途も異なるので、理想のインソールって自分で見つけていくしかないんですよねぇ。なので、いろいろなインソールを試すのも大事じゃないかなと。インソール好きとしてはそう思うのですよ。
ザムスト、ソルボ、バネインソール、スーパーフィートなどなど、いろんなインソールを持っておいて、靴と合わせながら理想の履き心地を見つけていきましょう。まずは手ごろなところから。
【SIDAS】シダス マックスプロテクト・フィール
1,598円
Amazonで見るPR
Source: Amazon