コムドットのAMUGIRIが、自身初のアルバム『I AM ～ kick the verse and complex ～』を2026年1月23日にリリース。また、グラフィックデザイナーのSora Aotaによるジャケット写真も公開となった。

本作には、デビュー曲「すいません」など、これまでリリースされたシングル計7曲に加え、アルバム表題曲の「I AM」、自身初のサマーチューン「裸の王様」、実の妹に向けた「あいちゃん」の3曲が収録される。

また、FAKE TYPE. トップハムハット狂や、変態紳士クラブのプロデューサー GeG、Noconocoなどのクリエイターがアルバム制作を後押しし、オーセンティックなブーンバップからジャージークラブを取り入れた多彩なトラックに挑戦。初のアルバムで、ラッパー AMUGIRIとしてのスキルを発揮している。

さらに、発売日が自身の誕生日ということもあり、CDの特典には、東京と大阪で開催されるAMUGIRI誕生日旅行などが用意されている。発売日当日にはインストアイベントも開催予定だ。

加えて、アルバムの発売を記念した自身初のソロツアー『AMUGIRI 1st Album Tour「I AM ～kick the verse and complex～』が、2026年4月より大阪、名古屋、東京の3都市で開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）