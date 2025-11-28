2026年3月13日に公開される山粼賢人主演映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に、國村隼が鯉登平二役で出演することが決定した。

参考：『ゴールデンカムイ』山粼賢人の“原作通りではない肉体”はなぜリアル？ 武道家が解説

シリーズ累計発行部数3,000万部を突破する人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もあるキャラクターたちが躍動するサバイバルバトルアクションが人気を博している。その独特の世界観から「実写化は不可能」と言われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動。映画公開週1月19日～21日の週末動員ランキングでは堂々のNo.1を獲得（興行通信社調べ）した。そんな盛り上がりを引き継ぐ続編として、WOWOWにて『連続ドラマW ゴールデンカムイ －北海道刺青囚人争奪編－』 が放送・配信された。そして映画第2弾となる続編が幕をあける。

主人公の元陸軍兵・杉元佐一役で主演を務めるのは、『キングダム』シリーズ、『今際の国のアリス』シリーズなどの山粼。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパを山田杏奈が演じる。そのほか、眞栄田郷敦、玉木宏、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、中川大志、北村一輝、池内博之、井浦新、舘ひろしらがキャストに名を連ねる。

制作プロダクションは、『キングダム』シリーズ、『国宝』を手がけたCREDEUS。脚本は黒岩勉、音楽はやまだ豊が続投し、『連続ドラマW ゴールデンカムイ －北海道刺青囚人争奪編－』の第3話と第5～8話を手がけた片桐健滋が新たに監督を担当する。

國村演じる鯉登平二は、原作でも印象的な言葉やシーンの数々を残してきた。息子に対して常に厳格な態度で接するが、実は深い愛情を抱いている。原作者の野田サトルも國村の大ファンで、出演を心待ちにしており、撮影現場に見学に訪れた野田に國村が「もすッ」の言い回しを確認しながら撮影が進められたという。

あわせて、原作のセリフ「もすッ」が今にも聞こえてきそうな鯉登平二のキャラクタービジュアルも公開された。

國村隼（鯉登平二役） コメント

『ゴールデンカムイ』!!! 北の果ての雪景色、ヒグマの咆哮、そして戦争や財宝をめぐる人間たち、それはなんと美しくも恐ろしい。作品の名を聞いただけでもわくわくと心躍る世界です。今回、私はとうとうそこを覗いてきてしまいました。（文＝リアルサウンド編集部）