±Ñ¸ìµ¯¶È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡ª¡¡ÉðÃÒ¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ú¸åÊÔ¡Û ～¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤ê¡Ö»È¤¨¤ë¡×¤òÁý¤ä¤¹¡ª¡¡ÉðÃÒÎ®¡¦±Ñ¸ì³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É～
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤ËÆÈ¼«¤Î¡Ö±Ñ¸ìºÇÃ»³Ø½¬Ë¡¡×¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø½¬¼Ô¤äµ¯¶È²È¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëÉðÃÒ¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡£±Ñ¸ì¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉðÃÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï±ó¤¯Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÃÒ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î¸¶ÅÀ¤ä¡¢NHK±Ñ¸ì³Ø½¬¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø½¬Ë¡¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢Á°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡×¤¬¿¤Ó¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿¤Ó¤ë¡ª
――¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë±Ñ¸ì£´µ»Ç½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á°È¾¤Ç¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢ÄÌÌõ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ÖÁ´Á³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤´¤¯¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤»î¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡×¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ã±¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥Éー¥¤¥ó¥°¤ä¥Ç¥£¥¯¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°Îý½¬¡Ê¢¨¡Ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤òÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤¬¿¤ÓÇº¤à¤ÈÁ´ÂÎ¤¬¿¤ÓÇº¤à¡¢¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤³¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ÈÏÃ¤¹ÎÏ¡¢ÆÉ¤àÎÏ¡¢½ñ¤¯ÎÏ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
»Ò¤É¤â¤¬¸ÀÍÕ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢½é¤á¤Ï¼ª¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢½ñ¤¤¤¿¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë´¶¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤È±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¥°¥Ã¤ÈÄì¾å¤²¤µ¤ì¤ë¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥·¥ã¥Éー¥¤¥ó¥°
±Ñ¸ì²»À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¤Þ¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯ÏÃ¤¹¤ëÎý½¬ÊýË¡
¡ü¥Ç¥£¥¯¥Æー¥·¥ç¥ó
±Ñ¸ì²»À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤³¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ò°ì¸ì°ì¶ç½ñ¤¼è¤ëÎý½¬ÊýË¡
¡ü¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
±ÑÊ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¡¢²»À¼¤ò»ß¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡ÊÉü¾§¤¹¤ë¡ËÎý½¬ÊýË¡
――¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°³Ø½¬Ë¡¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°³Ø½¬¤ò¤¹¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°µÅÝÅª¤Ë¡ÖÈ¿Éü¡×¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶µºà¤Î²»¸»¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÎÏ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ÏÂçÄñ¡¢£±¤Ä¤Î²»¸»¤ò¿ô²ó¤·¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤ÇÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±¤Ä¤Î¶µºà¡¢£±¤Ä¤ÎÊ¸¾Ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¾®¤µ¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐNHK¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£±¥ì¥Ã¥¹¥óÊ¬¤Î¥Ç¥£¥¢¥íー¥°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Éー¥¤¥ó¥°¤ä¥Ç¥£¥¯¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¹¤¯Àõ¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶µºà¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¡×¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ó¿Ô¤¯¤¹Êý¤¬¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¿¤Ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¤¹»þ´Ö¡×¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë
――Æ±¤¸¶µºà¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¯»þ´Ö¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£²È»ö¤äÄÌ¶Ð¡¢ÄÌ³Ø¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¡×¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¯ÆâÍÆ¤À¤ÈÃ±¤Ê¤ëBGM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ø½¬¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¡×¤Ç¤ÏÉ¬¤º¡ÖÉü½¬¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÌÜ¤Ç¸«¤Æ²»ÆÉ¤·¤Æ¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤ä¥Õ¥ìー¥º¤ò¡¢²¿ÅÙ¤âÈ¿Éü¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢²ñ¤¦²ó¿ô¡¢»×¤¤½Ð¤¹²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼«Á³¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ö¤¹¤¤Þ»þ´Ö¡×¤Î³èÍÑ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð»ä¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥âÍó¤ËÊÙ¶¯Ãæ¤ÎÃ±¸ì¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤ª¤«¤º¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸Ã±¸ì¤Ë²¿²ó¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÅÙÊÙ¶¯¤·¤Æ¤âËº¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤ä¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»þ´Ö¤ò¡Ö»×¤¤½Ð¤¹»þ´Ö¡×¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¿¼·¡¤ê¡×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¡Ö»È¤¨¤ë¡×±Ñ¸ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¤Î¥é¥¸¥ª¹ÖºÂ¤Ï¡Ö¿¼·¡¤ê¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
――¡Ö¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¡×¤ä¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Î³èÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡Ö»×¤¤½Ð¤¹»þ´Ö¡×¤òºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¿¼·¡¤ê¡×¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤³Ø½¬¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢NHK¤Î¥é¥¸¥ª¹ÖºÂ¤ÏËèÆü¤Û¤É¤è¤¤Ê¬ÎÌ¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡Ö¿¼·¡¤ê¡×³Ø½¬¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÎÌ¤ÎÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉ½¸½¤¬Â¿¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤Ç·«¤êÊÖ¤·½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ê¬¸ü¤¤Ã±¸ìÄ¢¤òÉ¬»à¤Ç³Ð¤¨¤Æ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ã±¸ì¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¤â¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ç¥£¥¢¥íー¥°¤Ë²¿ÅÙ¤â¿¨¤ì¤Æ¡Ö¿¼·¡¤ê¡×¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¤äÉ½¸½¤òÁý¤ä¤¹Êý¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤¹¤ëºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿±Ñ¸ì³Ø½¬½ñ¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤Ë¤¢¤ë600ºý°Ê¾å¤Î½ñÀÒ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
»ä¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¿NHK¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ïº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±Ñ¸¡£±µé¤äÄÌÌõ°ÆÆâ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¸Å¤¤¥Æ¥¥¹¥È¤ò²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤È¤³¤È¤ó¿¼·¡¤ê¤·¤¿À×¤Î»Ä¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¡¢Ã±¤ËÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤â¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖÉÔÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë
――¤Þ¤À¤Þ¤À¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ÖÊý¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ÏÃ¯¤Ç¤â½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¹¤äÇ½ÎÏ¡¢°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤äÇ¯Îð¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¶µºà¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤â·è¤·¤Æ±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°Õ»Ö¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÁÄÉã¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢ÄÌÌõ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÃ¯¤«¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò½À¤é¤«¤¤¶¯À©ÎÏ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶µºà¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò¤¹¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¸½¾õ¤ÎÀ¸³è¤Ë±Ñ¸ì¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤ÊÊÑ²½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÉÔÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´º¤¨¤Æ¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤¿¤é¡¢À¤³¦¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¡¢°ìÊâÁ°¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤éÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤Î¿ô¡¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤ËÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¡¢±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¤½¤Î´Ö¤Ë±Ñ¸¡£±µé¡¢Á´¹ñÄÌÌõ°ÆÆâ»Î»ñ³ÊÅù¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2016Ç¯¤Ë±Ñ¸ì»ØÆ³¡¢ÄÌÌõ°ÆÆâ¡¢ËÝÌõ¶È¤ÇÆÈÎ©¡£2021Ç¯¤«¤é¤»¤È¤¦¤Á´Ñ¸÷ÀìÌç¿¦Ã»´üÂç³Ø¤Ë¤Æ¶µ¤Ù¤ó¤ò¼¹¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÂç¿Í¸þ¤±¤Î±Ñ²ñÏÃ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ñ¸ì¤ò»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤â³«¹Ö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ì³Ø½ñ¥Ù¥¹¥È¥»¥éー100ºý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡ÖºÇ¶¯¤Î±Ñ²ñÏÃËÜ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¡°ÂÇÜ¤Þ¤ê»Ò
¼Ì¿¿¡¡¸¶ÅÄ æÆÂÀ