飛距離、打球速度など…チームトップクラスの数字を叩き出す大谷

自身初の“二刀流”で挑んだワールドシリーズで、驚きの記録を残した。米データ分析サイト「Codify Baseball」は27日（日本時間28日）、2025年のワールドシリーズで先発投手が記録した球速ランキングトップ40の選手の顔写真を並べて紹介。大谷が“占領”した。

打っては球界トップクラスの飛距離を叩き出す大谷だが、その出力は投手になっても驚異的だ。大谷は第4戦、第7戦に先発。第4戦は最速99マイル（約159.3キロ）、第7戦は最速100.9マイル（約162.4キロ）を計測していた。

「Codify Baseball」は1位から40位までの投手の顔写真を1枚にまとめた画像を投稿。大谷の写真が39枚、うち1枚だけタイラー・グラスノー投手となった。山本由伸投手、ブレイク・スネル投手ら球界屈指のローテーションだが、野手もこなす大谷が球速ランキングをほぼ独占した。

シーズンのドジャースの打球速度ランキングなどでも上位はオオタニだらけ。投稿にはファンからは「ショウヘイ・オオタニの記念スタンプシートの中でタイラー・グラスノーなにしてんの」「馬鹿げている」「王子を探せ」「ワンポイント王子」「紛れ込んでるグラスノー選手もすごっ」「大谷翔平の中に………グラスノー！」「間違い探しだ（難易度激低）」などとコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）