紆余曲折経て活動を再開した元KAT-TUNの中丸雄一が、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ 複雑な気持ちを抱く、KAT-TUNのファンで同番組の新人女性ディレクターによって、全身を地中に埋められた。

中丸といえば、2023年まで数々のテレビ番組に引っ張りだこだったが、2024年にいろいろあって活動を休止。2025年にKAT-TUNが解散したため、42歳の現在は1人で活動を再開している。

そんな中丸は、⿅児島県指宿市の海岸の砂浜に顔以外埋まった状態で、今まで通り「おはようございます～！」と元気に挨拶！ とんでもない姿で登場した中丸にお笑いコンビ・千鳥は、「ウソやろ!?」「素晴らしい！」「覚悟が見えます！」と思わず拍⼿した。

衝撃的なオープニングを考えたのは、『相席食堂』のロケで名だたる芸能人を地中に埋め、千鳥から「埋め師」と名付けられた新人女性ディレクターだ。なんと埋め師ディレクターは、オープニングだけでなく、さつまいも畑での収穫体験中にも中丸を地中に埋めた……！

実は埋め師ディレクターは、KAT-TUNのファン。人生初のコンサートは、母親と行ったKAT-TUNのデビューライブだ。そのため彼女は、いくら仕事と言えど、今回のロケに複雑な気持ちを抱いていた。

千鳥から、「過去になるけど、彼がなんかちょっとしてしまったことは、全然許すよね？」とたずねられると、埋め師ディレクターはいろいろ考えたうえで、「許さないとな、という……」とコメント。この回答に千鳥は、「奥様なの？」「厳しい！」とツッコミまくった。

しかし、「心決めて行かせてもらった」という埋め師ディレクターの覚悟に、千鳥は先程までの考えを撤回。苦笑いしながら、「これがやっぱ世の声でもあるか。特に好きやったからな、KAT-TUNのことが」「これでリスタートできたよ、君のおかげで」「スッキリした」と、埋め師ディレクターの手腕を称賛した。

なお、埋め師ディレクターのおかげで良いリスタートとなった中丸のロケVTRは、『相席食堂』11月25日放送回で公開された。

