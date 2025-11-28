【40・50代】がっつりショートは（汗）→ ほんのり色っぽ & 大人可愛い♡「ショートボブ」

髪を短くしたいけれど、ばっさりショートにするのは勇気が出ない……。そんな大人女性には、丸みとほどよい重さのある「ショートボブ」がおすすめ。フェミニンなコーデとも馴染む、色っぽさを補えます。大切なのは、あくまで、短くしすぎずない絶妙なレングス。細かいポイントやカラーによる工夫も、併せてお届けします。

縦長ラインでスマートに

美容室IMAGINE 天神橋店店長の@imagine_akiyamaさんが「少し縦長のカッコいいシルエット」と紹介する、襟足を長めに残したショートボブ。前上がりにカットされているため、顔まわりは明るいものの、全体を引いて見るとスマートです。明るいベージュ系で柔らかいシルエットを引き立てても、縦のラインの凛々しさによって、甘すぎないテイストに仕上がります。

曲線 × 暖色でフェミニンに

可愛いピンクブラウンとマッチする、後頭部の丸みを重視したスタイル。暖色はツヤが出やすく、若々しい印象へと導いてくれます。顔まわりの髪も、曲線的にスタイリングするのがベター。後ろへ流すことで、シルエットに統一感が生まれます。

前下がりで首元スッキリ

丸みの位置を高めに設定すると、首まわりがグッと爽やかに見えます。前下がりのラインを描いているため、前から見ると、奥行きのある印象。長めにカットした顔まわりの毛は、顔の余白やフェイスラインを綺麗にカバーしてくれます。

ハイライトで立体感アップ

毛先をスッキリさせたショートボブは、まとまりやすく抜け感も十分。丸みだけでも、髪を豊かに見せられますが、ハイライトを加えると、より立体感が増して見えます。白髪をナチュラルにぼかせるのも、ハイライトの魅力です。

