Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、11月29日（土）の放送に、にじさんじ所属VTuberの加賀美ハヤトがゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

11月29日（土）放送のゲスト・加賀美ハヤトは、にじさんじ所属VTuberとして動画配信サイトにて配信活動を行っており、誰からも愛される面白くてカッコイイオトナを目指すユニット「ROF-MAO」（ロフマオ）や、同期メンバーと組んでいるユニット「SMC組」（すめしぐみ）としても活動している大人気VTuberだ。

そんな加賀美は、11月5日に1st Mini Album「ULTIMATE CITY」をリリース。作詞も務めた楽曲制作の裏話を語る。番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、加賀美の人となりや、ライバーとして活動するきっかけについて掘り下げる。お互いの“好き”がつながり、大盛り上がりとなったトークの様子をお届けする。

番組収録を終えた加賀美ハヤトは、以下のようにコメントしている。

初めまして！ にじさんじのバーチャルライバー、加賀美ハヤトと申します。

普段は「ROF-MAO」というグループで仕切りを任される事が多いのですが、そんな立場にもかかわらず貴ラジオの段取りを半壊させてしまったことをここにお詫び申し上げます。

理由は、あまりにも「世代」の話で盛り上がってしまい、そして私も佐久間さんも、ブレーキを文化放送の受付に置いてきてしまった為です。

我々のトークが遠い星の言葉に聞こえてしまう可能性があるのですが、そこにあった「熱」は本物でした。

ただそれだけでも肌で楽しんで頂けますと幸甚に存じます。

佐久間さん、小学生のころ何処かでお会いしたことありませんか？？

※加賀美ハヤトがゲスト出演する11月29日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20251129200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 加賀美ハヤト ※11月29日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net