ILLIT「NOT CUTE ANYMORE」がオリコンデイリー3位を記録！パフォーマンスフィルムも公開

ILLITの1stシングル「NOT CUTE ANYMORE」が、オリコンが11月26日に発表したデイリーシングルランキング（2025年11月25日付）で3位を記録した。

■MVは公開から約29時間で1,000万ビューを突破

乃木坂46など日本での人気を誇るアーティストたちの新譜が並んでいるランキングで、日本デビュー3ヵ月目の新鋭アーティストの韓国シングルが最上位圏にランクインした点が意味深い。

同名のタイトル曲もまた、日本の主要配信チャートで存在感を示している。AWAリアルタイム急上昇チャート1位を記録した他、LINE MUSICとiTunes Japanの上位に入った。

また、最も多く再生された音楽とMVをベースに集計されるYouTubeトレンドミュージックチャートでは、韓国（3位）、オーストラリア（2位）、英国（10位）、米国（12位）など計23の国と地域のランキングに名を連ね、グローバル人気を実感させた。

さらに、ILLITの多彩なスタイリングとユニークな演出が目立つ「NOT CUTE ANYMORE」のMVは公開から約29時間で1,000万ビューを突破。YouTubeのMV「トレンドワールドワイド」では1位を記録した（11月26日14時時点）。

そして、11月26日22時には「NOT CUTE ANYMORE」のパフォーマンスフィルムが公開。

5人のメンバーの無表情な顔と節制された動作が淡泊で孤高な雰囲気を漂わせる本作。感覚的なビートに合わせて頭や肩でカチカチリズムを表現するだけで、振り付けの構成が比較的静的で簡潔なことも印象深い。弾ける魅力の代表と呼ばれたILLITの新しい姿が、むしろ強い中毒性を醸し出す。

彼女たちの予測不能な面白さは健在だ。顔を隠していた手を広げて笑みを浮かべてから真顔になる、メンバーたちの表情演技が面白い。「かわいさとの決別宣言」をしたILLITだが、その逆説的な姿が、かえってさらにかわいらしい。ミニマルなサウンドとILLITのピュアなボーカルのトーンが、パフォーマンスとよく調和し、夢幻的な感性を倍増させている。

「NOT CUTE ANYMORE」は、“ただかわいいだけ”には見られたくない気持ちを直観的に表現したレゲエリズムベースのポップ曲。他人にはあまり知られていない、本当の「私」の様々な姿が歌詞で描かれている。

