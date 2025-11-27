超特急初のTVCM！乳酸菌サプリ“Brilliant flora”とコラボ、CM曲は「a kind of love」
超特急が、乳酸菌サプリの新商品“Brilliant flora（ブリリアント フローラ）”の商品アンバサダーに就任。その活動の第1弾として、メンバー全員が出演するグループ初のTVCM『あなたのキレイをかなえたい。』篇が12月1日より全国各地で順次放送される。
■ブランド公式サイトにてCMを公開
“Brilliant flora”は、超特急とコラボした乳酸菌サプリ。ブレずに乳酸菌に長年こだわってきた日本ベルムの企業スタイルは、「メインダンサー＆バックボーカル」という唯一無二のスタイルを貫く超特急に強く共感し、今回のオファーに至った。
今回のCMではファンである8号車カラーのピンクを基調とし、かわいらしさ、優しさをイメージ。メンバー一人ひとりのキラメく魅力を前面に打ち出したクリエイティブになっている。CMタイアップ曲には長年、8号車に愛されている楽曲の中から「a kind of love」を使用。明るいポップチューンがメンバーの素敵な笑顔に花を添えている。
ブランド公式サイトでは順次、30秒ver.も紹介。30秒ver.はメンバーごとに異なるエンディングカットが用意される。
製品パッケージデザインにもアンバサダーである超特急と8号車へのリスペクトを表現。ピンクのパッケージにメンバーカラーとNo.をイメージした花、8号車をかわいらしくミツバチ（8）のイラストで表現するなど、中身だけでなく、パッケージからも「キラメキ」を添えられるよう、作り上げている。
